Casi 5.000 municiones y 31 armas ocultas: una señal del nivel de inseguridad que golpea al Caribe de Costa Rica

Dos jóvenes de apellidos De La O, de 19 años, y Flores, de 27 años, están en manos de las autoridades judiciales por ser señalados como los supuestos gatilleros de la banda Tony Boys.

Ellos serían los sospechosos de cuatro homicidios en Limón, entre estos el asesinato de un hombre a quien le desfiguraron el rostro con balazos frente a una niña de cuatro años, quien estuvo en peligro por las balas.

Se les detuvo la mañana de este jueves 20 de noviembre, mediante 12 allanamientos que se llevaron a cabo en Limón.

En estos operativos, las autoridades encontraron un arsenal oculto en Atlántida, Limón, en el que hallaron 16 armas largas (AK-47, AR-15, escopetas, rifles), 15 armas cortas que estaban escondidas en baldes, además de 4.768 municiones.

Todas estas armas de fuego, cargadores y demás estaban en manos de la banda de los Tony Boys, sospechosa de causar dolor en Limón.

Los sospechosos de tener estas armas de fuego son de apellidos Reyes, de 30 años, y dos de apellido García, de 26 años y 35 años.

A estos sujetos les encontraron 80 cargadores y 21 celulares, entre otras evidencias.

“La capacidad de fuego de este grupo es impresionante, tanto para accionar en contra de los grupos rivales como en contra de la policía; esto es preocupante para el país”, señaló Michael Soto, director interino del OIJ.

Homicidios con los que relacionan a los dos muchachos

Los ataques con los que se les relaciona ocurrieron entre enero de 2024 y agosto de 2025.

El homicidio más reciente con el que se les vincula sucedió el 27 de agosto anterior, en Pueblo Nuevo de Limón. Allí asesinaron a un hombre de apellido Rodríguez, de 47 años; él fue atacado de múltiples balazos frente a una niña de tres años, a quien recién recogía en un centro médico.

“Cuando se disponía a abordar el vehículo, fue interceptado por un automóvil desde el que le dispararon en varias ocasiones con un arma tipo fusil de asalto. Luego descendió un sujeto, quien, al parecer, le disparó en más ocasiones, quedando Rodríguez fallecido en el sitio”.

“Relacionado con este caso, el carro en el que, en apariencia, viajaban los presuntos homicidas fue abandonado y quemado en vía pública en Envaco”, dijeron las autoridades judiciales.

También los vinculan con otro tiroteo ocurrido el 1.° de enero de 2024, en Limoncito, frente a la cancha de fútbol.

Las víctimas iban en un carro y los pistoleros aprovecharon la oscuridad para cometer el ataque; en el sitio murió un hombre de apellido Ramírez, de 22 años, quien trató de huir, pero colisionó contra un poste y quedó fallecido en el sitio. Un adolescente que viajaba con él también murió a causa de los tiros, luego de permanecer internado por meses en el centro médico.

Otro de los casos se registró el 29 de julio de 2024, cuando la víctima de apellido Valverde, de 21 años, fue herida de bala en Río Banano, cuando se encontraba con otras personas.

Las autoridades no descartan la participación de los sospechosos en otros homicidios.