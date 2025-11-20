Detienen a supuestos gatilleros de los Tony Boys por cruel asesinato de un hombre frente a niña de 4 años

Muchachos entre los 19 y 27 años fueron detenidos la mañana de este jueves 20 de noviembre, por ser los supuestos gatilleros de la banda de Tony Boys.

A ellos los señalan como los sospechosos de cuatro homicidios en Limón, entre estos el asesinato de un hombre a quien le desfiguraron el rostro con balazos, esto frente a una niña de 4 años.

Se trata de 12 allanamientos en Limón, en el sector de Atlántida encontraron 17 armas largas y una gran cantidad de municiones en AK-47.

Detienen a supuestos gatilleros de Tony Boys

Al ser las 4 de lamañana de este jueves, los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Limón ejecutaron los 12 allanamientos en los sectores de Atlántida, Limoncito, Los Lirios y Los Cocos en Limón. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Los ataques con los que se les relaciona ocurrieran entre enero de 2024 y agosto de 2025.

El homicidio más reciente con el que se les relaciona ocurrió el 27 de agosto anterior, en Pueblo Nuevo de Limón, allí asesinaron a un hombre de apellido Rodríguez, de 47 años, él fue atacado de múltiples balazos frente a una niña de 3 años, a quien recién recogía en un centro médico.

“Cuando se disponía a abordar el vehículo, fue interceptado por un automóvil, desde el que le dispararon en varias ocasiones con un arma tipo fusil de asalto, siendo que, luego descendió un sujeto, quien al parecer le disparó en más ocasiones, quedando Rodríguez fallecido en el sitio”.

“Relacionado a este caso, el carro que en apariencia viajaban los presuntos homicidas, fue abandonado y quemado en vía pública en Envaco”, dijeron las autoridades judiciales.