Dos muchachos sufren horribles quemaduras en todo su cuerpo en La Carpio

Según trascendió, se trataría de dos jóvenes de 24 y 25 años

Por Adrián Galeano Calvo

Dos muchachos sufrieron horribles quemaduras en prácticamente todo su cuerpo la madrugada de este viernes en La Uruca, San José. De momento, las autoridades no han aclarado cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho ocurrió pasadas las 2 a.m. de este viernes en el sector de La Carpio en La Uruca.

Al sitio fueron enviadas dos unidades, una básica y otra de soporte avanzado, y cuando el personal llegó al lugar encontró a dos jóvenes con graves quemaduras.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Ambos hombres fueron llevados al Hospital San Juan de Dios. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“Informan de dos hombres con quemaduras en un 99% SCTQ (Superficie corporal total quemada)”, informó la Benemérita.

Trascendió que se trataba de dos muchachos de 24 y 25 años, quienes fueron trasladados de emergencia al hospital San Juan de Dios.

De forma extraoficial trascendió que el incidente se habría dado cuando los jóvenes trabajaban en una especie de planta de asfalto y en un momento dado, al parecer, una tubería se rompió, lo que habría provocado que asfalto caliente les cayera encima.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

