Hombre fue capturado por tirar piedras y causar daños en vivienda

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos detuvieron la tarde de este jueves a un hombre de 42 años, por agarrar una casa a pedradas.

El sospechoso es un sujeto de nacionalidad nicaragüense, quien figura como sospechoso del delito de daños en perjuicio de un vecino del sector de Aguas Zarcas.

Un hombre fue detenido por tirar piedras contra una casa (Cortesía/Cortesía)

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 30 de octubre de este año, en la que la víctima informó que, al parecer, el sospechoso habría lanzado piedras contra su vivienda, provocando afectaciones en el techo, la tapia y otras partes de la estructura.

Las razones por las que el hombre atacó la casa del señor, se mantienen en investigación; sin embargo, trascendió, que estaba enojado y, aunque, al parecer, no faltó quien le dijera que se calmara, se puso muy agresivo.

Los agentes levantaron varias evidencias importantes para la investigación.

Luego de las diligencias de seguimiento, este jueves los oficiales lograron ubicar al sospechoso y procedieron a detenerlo en la calle mientras caminaba tranquilamente. Posteriormente, fue remitido al Ministerio Público, junto con un informe policial, para que se defina su situación jurídica en las próximas horas.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales. Al parecer, los daños sufridos en la vivienda fueron bastante cuantiosos.