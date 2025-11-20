Sucesos

Pareja alquiló carro por tres días y luego desapareció, por lo que el OIJ los busca

El OIJ está pidiendo ayuda para dar con la pareja que aparece en un video

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda para dar con el paradero de una pareja que desapareció un día después de que rentaron un carro en Guanacaste.

La Policía Judicial los está buscando no porque hayan sido reportados como desaparecidos, sino porque fueron denunciados como sospechosos del delito de hurto de vehículo, pues nunca devolvieron el carro rentado.

De acuerdo con el OIJ, los hechos por los que buscan a estas personas se dieron la tarde del pasado 23 de octubre en Carrillo de Guanacaste.

“Los sospechosos rentaron un vehículo por tres días, al parecer los documentos de identificación que presentaron son falsos y aparentemente quitaron el dispositivo GPS del vehículo por lo que los ofendidos, en apariencia, perdieron la señal desde el día siguiente que fue rentado y a la fecha no se tiene información sobre el paradero del vehículo”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial difundió un video en el que aparecen los sospechosos, con el fin de que la ciudadanía pueda brindar información sobre su paradero.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

La pareja desapareció un día después de rentar el carro. (OIJ/La pareja desapareció un día después de rentar el carro.)
