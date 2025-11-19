Decomisan cargamento de 812 paquetes cocaína en contenedor con destino a países bajos

Las autoridades le dieron un nuevo golpe al narcotráfico al decomisar un importante cargamento de cocaína que iba a salir de nuestro país en un contenedor rumbo a Europa.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que se trató del decomiso de 812 paquetes de cocaína, que tuvo lugar en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

Los paquetes de droga iban ocultos entre una carga de yuca. (MSP/Los paquetes de droga iban ocultos entre una carga de yuca.)

“El cargamento de cocaína fue ubicado gracias a la inspección realizada a través del escáner en puerto, tecnología que permite visualizar la estructura completa del contenedor y con la cual los oficiales lograron observar inconsistencias dentro de la carga lícita de yuca”, informó Seguridad.

De inmediato, se realizaron las coordinaciones respectivas con la Policía de Control de Drogas (PCD), para el proceso de judicialización correspondiente, en el que se determinó que se trataban de 812 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilógramo cada uno.

“El proceso de inspección contó con la participación de los distintos cuerpos policiales presentes en la Operación Soberanía, así como con el apoyo de un can detector de estupefacientes”.