Sospechoso de dejar a cinco menores huérfanos deberá responder ante la justicia

Un sujeto de apellido Montero, de 33 años, fue detenido por las autoridades judiciales, ya que es sospechoso de un homicidio calificado contra José Eladio Ruiz Espinoza, de 35 años, padre de cinco menores de edad.

Montero fue detenido la mañana de este miércoles 19 de noviembre, en el barrio Imas de Liberia, Guanacaste.

Los investigadores de Cañas le siguieron los pasos y le decomisaron evidencia importante que lo vincula con el caso.

Los hechos con los que se les relaciona ocurrieron el miércoles 20 de marzo del 2024, en el barrio Chorotega 1 de Cañas, Guanacaste, cuando la víctima iba a visitar a unos familiares y fue atacado a balazos.

“Ese día se dio una balacera en el lugar donde la víctima resultó herida por proyectil de arma de fuego en siete ocasiones, por lo que fue llevada al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Cañas, luego por la gravedad de las heridas, fue enviado al Hospital de Liberia, donde fue declarado sin signos vitales.

“Tras realizar las diligencias de investigación correspondientes, los agentes del OIJ de Cañas lograron identificar e individualizar a uno de los sospechosos de haber participado en este delito”, dijeron en el OIJ.