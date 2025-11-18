Sucesos

OIJ solicita ayuda para identificar a mujer fallecida en ataque armado en Desamparados

En el ataque armado fallecieron dos hombres y otros dos resultaron heridos

Por Silvia Coto
Mujer falleció durante una balacera en Desamparados el 10 de octubre.
Mujer falleció durante una balacera en Desamparados el 10 de octubre. (OIJ/Cortesía)

Los agentes de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron este martes la colaboración de la ciudadanía para identificar a una mujer que murió tras un ataque armado ocurrido el mes pasado en San Juan de Dios de Desamparados.

Según el informe preliminar, los hechos se registraron el 10 de octubre, durante la madrugada, cuando la víctima se encontraba junto con cuatro hombres en las afueras de un local comercial. En ese momento, un vehículo se detuvo cerca del grupo y, según las autoridades, al menos tres sujetos descendieron y dispararon.

En el lugar fueron declarados fallecidos dos hombres: uno de apellido López, de 43 años y nacionalidad nicaragüense, y otro de apellido Romero, de 41 años y nacionalidad salvadoreña.

Las otras tres personas —un hombre de apellido Morales, de nacionalidad nicaragüense; otro de apellido Valverde, de 31 años; y la mujer afectada— fueron trasladadas a distintos centros médicos. La mujer, sin embargo, fue declarada fallecida minutos después en el Hospital Calderón Guardia.

La víctima, quien se presume respondía al nombre de Dixiana y sería extranjera, aún no ha podido ser identificada formalmente.

Por esta razón, el OIJ pide a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique de forma confidencial al 800-8000645 o por WhatsApp al 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

