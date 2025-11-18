Sucesos

Temblor de 5,5 grados sacude la zona sur del país

El movimiento se originó a muy poca profundidad y fue localizado 49,9 km al noroeste de San Pedrillo de Osa, según el Ovsicori

Por Silvia Coto
Temblor
Temblor (Ovsi/cortesía)

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) reportó un sismo de magnitud 5,5 grados la tarde de este martes 18 de noviembre, a las 4:36 p. m.

Según el informe, el movimiento telúrico tuvo una profundidad muy superficial de 1,98 kilómetros, lo que pudo contribuir a que fuera sentido en varias comunidades, incluso en San José.

El epicentro se ubicó a 49,9 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa, en Puntarenas.

Noticia en desarrollo

