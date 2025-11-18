Temblor de 5,5 grados sacude la zona sur del país

Temblor (Ovsi/cortesía)

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) reportó un sismo de magnitud 5,5 grados la tarde de este martes 18 de noviembre, a las 4:36 p. m.

LEA MÁS: Estos detalles confirman que bebé abandonado en basurero de Hatillo nació en un hospital días antes

Según el informe, el movimiento telúrico tuvo una profundidad muy superficial de 1,98 kilómetros, lo que pudo contribuir a que fuera sentido en varias comunidades, incluso en San José.

LEA MÁS: Papá que velaba por cuatro hijos murió en trágico accidente, pero sus sueños poco a poco se hacen realidad

El epicentro se ubicó a 49,9 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa, en Puntarenas.

Noticia en desarrollo