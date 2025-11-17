Papá que velaba por cuatro hijos murió en trágico accidente, pero sus sueños poco a poco se hacen realidad

Para Allan Miranda no había un tesoro más grande que sus cuatro hijos. Foto autorizada por Estefanía Miranda. (Cortesía/Para Allan Miranda no había un tesoro más grande que sus cuatro hijos. Foto autorizada por Estefanía Miranda.)

Allan Miranda Corrales era un papá ejemplar, que se esforzaba a diario por sacar adelante a sus cuatro hijos, pero un trágico accidente de tránsito, en el que no tuvo la culpa, apagó su vida y lo separó para siempre de sus pequeños.

Aunque Allan ya no se encuentra presente en este mundo, sus sueños más importantes se están empezando a cumplir de a poco, gracias a su familia que no dejará que su legado se pierda.

Así lo contó a La Teja Estefanía Miranda, hermana de Allan, quien explicó que uno de los sueños de Allan se cumplió hace poco, mientras que el otro ya está tomando forma.

“Gracias a Dios, logré obtener los documentos legales de los cuatro niños, ya ellos se van a quedar conmigo y eso es algo que él (Allan) siempre quiso, que sus hijos permanecieran con nosotros, cerca de la familia y no cambiarles el entorno que tenían. Entonces aquí están cerca de mis papás, están conmigo, que siempre fui la persona que apoyó a mi hermano con el cuidado de ellos.

LEA MÁS: Papá que velaba por sus 4 hijos muere en trágico accidente un día después de su cumpleaños

“También ya vamos para lo que es la casita propia, si Dios lo permite. Ese era uno de los grandes sueños de mi hermano, él estaba haciendo los trámites, ya estaba en eso, porque lo que él más anhelaba era darles un hogar a los chicos y a mis papás”.

“Mi hermano deseaba darles una casita propia donde pudieran crecer” — Estefanía Miranda, hermana de Allan.

El trágico hecho que cobró la vida de Allan, quien era papá de cuatro niños de 6, 9, 11 y 12 años, ocurrió la noche del martes 23 de julio del 2024 en Naranjo de Alajuela, cuando Miranda viajaba en motocicleta rumbo a su casa, tras haber salido de su trabajo como guarda de seguridad en el local de repuestos La Guacamaya en San Ramón.

La versión preliminar que trascendió sobre este caso señala que, al parecer, el conductor involucrado invadió el carril en el que viajaba Allan, lo que provocó un choque frontal entre ambos.

LEA MÁS: Investigan si una de las pasiones de Kevin Kirby lo expuso ante sus homicidas

Tras el accidente, Allan fue llevado por personal de la Cruz Roja al hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, donde falleció poco después de su ingreso.

Caso llegó a su fin

Allan Miranda murió un día después de cumplir 37 años.

El caso contra el conductor responsable por la muerte de Allan, un hombre apellidado Martínez, estuvo a punto de llegar a juicio en setiembre; sin embargo, la familia de Miranda tomó una decisión para no tener que revivir el dolor causado por esa tragedia.

“El día de la audiencia tuvimos la oportunidad de hacer una conciliación para no ir a juicio y ambas partes llegamos a un acuerdo, más que todo, para evitar que mi mamá afrontara un proceso muy difícil en el que iba a revivir todo.

“Llegamos al acuerdo de que él pagara un dinero, mensualmente, para los chicos; ya sabemos que no hay dinero que vaya a devolvernos a mi hermano, pero era algo como para que él se responsabilizara por lo que hizo”, dijo Estefanía.

LEA MÁS: Vecino relata el momento de angustia en el que mamá de Leandro Mangas trató de rescatarlo

Miranda dijo que en su familia tienen mucha paz tras tomar esa decisión, pues saben que es lo mismo que Allan habría hecho, pues siempre pensaba en el bienestar de sus hijos.

“Personas que estuvieron en el accidente nos comentaron que sus palabras fueron: ‘Mis hijos’; él hasta el último momento los tuvo presentes”.

“La familia todavía va ahí, poquito a poco, echándole ganas, pero es algo que todavía nos duele bastante” — Estefanía Miranda, hermana de Allan.

Papá siempre estará con ellos

Pese a que ha pasado más de un año desde la trágica muerte de Allan, su familia aún carga con el dolor de su ausencia, sobre todo, sus cuatro hijos.

“Ha sido un proceso muy duro porque ellos tienen diferentes edades y afrontan la situación de diferente forma. Solo cada uno sabe cómo vive un duelo, pero son unos chicos muy fuertes, más bien uno aprende demasiado de ellos.

LEA MÁS: Periódico alemán destaca en su portada el asesinato de esposos europeos en Quepos, Costa Rica

“Pero como todo hay momentos difíciles, cuando ven las fotos del papá y así, sobre todo, para las niñas, porque eran demasiado apegadas a él, entonces les hace muchísima falta”.

Estefanía contó que a diario ella se encarga de recordarles a sus sobrinos que su papá siempre los cuidará desde el cielo

“Yo se los digo mucho a ellos, que todo esto que tienen es gracias a papá, que aunque no esté presente, él sigue cuidándolos y apoyándolos, y ellos lo valoran mucho, y aún sienten muy cerca a su papá”.