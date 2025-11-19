Detienen a dirigente de fútbol playa por presuntamente abusar de menor extranjera que fue abandonada por su padre

Un reconocido empresario limonense, apellidado Yunis González, de 45 años, fue detenido este miércoles por la Policía Profesional de Migración como sospechoso del presunto delito de Trata de Personas con fines de servidumbre sexual contra una menor.

Yunis, quien es dirigente de un equipo de fútbol playa en Limón, habría abusado sexualmente, en mas de una ocasión, de una muchacha menor de edad y de nacionalidad húngara, que supuestamente fue abandonada por su padre en Costa Rica

La captura de Yunis, la cual se realizó bajo la dirección funcional de la Fiscalía Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, llamó la atención de todos los vecinos de Limón, pues el sujeto es un reconocido empresario dueño de hoteles, gimnasios, carnicerías y también de cabezas de ganado.

“Estás acciones policiales, muestran el compromiso que tiene esta autoridad policial por atacar el fenómeno delictivo de la trata de personas y de esta manera resguardar la integridad de la niñez y adolescencia de nuestro país, lo anterior en aras de proteger la dignidad humana de todas las personas víctimas este grave delito”, señaló Migración.

Yunis es un empresario conocido en Limón por ser dueño de varios negocios. (Cortesía /Yunis es un empresario conocido en Limón por ser dueño de varios negocios.)

“Ayuda” la llevó a vivir un infierno

De acuerdo con las autoridades, la muchacha ingresó a nuestro país junto a su familia debido a que su padre contaba con una oportunidad laboral; sin embargo, la relación laboral no continuó, por lo que él se fue del país y supuestamente, dejó a su hija abandonada.

Al parecer, Yunis usó esa situación a su favor y en 2024 se acercó a la muchacha y por medio de engaños le ofreció alojamientos y alimentos, según él por “razones humanitarias”.

“Sin embargo una vez que la adolescente se instaló en el inmueble, la visitaba para mantener actos sexuales en múltiples ocasiones empleando el uso de la fuerza; ya que en caso de negarse la amenazaba con que la iba a abandonar en la calle o, incluso, la mataría si trataba de escapar de donde la mantenía”, detalló Migración.

Por mucho tiempo la extranjera estuvo viviendo un infierno, pues no se atrevía a escapar, pues sabía que Yunis era un hombre que contaba con expediente criminal por los delitos de incumplimiento de medida de protección (violencia doméstica), daños y amenazas a la autoridad.

Finalmente, la joven se llenó de valor y logró huir del lugar donde, supuestamente, la mantenía el empresario.

“La joven logra escapar, e interponer la denuncia en el mes de setiembre, por lo que, el ahora detenido es presentado ante los Tribunales de Justicia de Limón, para que se determine su situación jurídica”.