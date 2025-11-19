El TEC toma estas medidas ante las amenazas de tiroteo que ha recibido

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) continúa con la activación de los protocolos ante la amenaza de tiroteo que han recibido.

Juan Bautista Hernández, coordinador de la Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral del TEC, señaló que las clases no las están dando de manera presencial ante esta situación.

“Hemos activado protocolos institucionales, incluida la transición temporal a la virtualidad. Solicitamos a las personas que cuenten con cualquier información relacionada con este caso, por mínima que parezca, compartirla de forma confidencial con el OIJ”, señaló Hernández.

Agregó que les piden a las personas denunciar a la línea 800 8000 645 del OIJ, en la que cualquier información será tratada de manera confidencial.

La segunda amenaza de un ataque armado fue enviada por correo electrónico al TEC, la tarde de este domingo 16 de noviembre.

Mientras que la primera amenaza trascendió la tarde del viernes 14 de noviembre anterior. El sábado, la institución señaló que mantenía el campus cerrado hasta este miércoles; sin embargo, debido a que la investigación sigue en proceso, continúan las clases vía remota.

Este caso es investigado por el OIJ, quienes tratan de dar con los responsables de causar terror en la Universidad Pública.

El segundo correo expresó de manera directa que la forma de evitar un derrame innecesario de sangre es con la renuncia de la rectora María Estrada; además, indican que dan un plazo para esta solución.

Estos hechos se mantienen bajo investigación para tratar de dar con los responsables de causar terror en esta universidad.

