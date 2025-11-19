Sucesos

Bebé abandonado en basurero en Hatillo ya está en un hogar lleno de amor

El bebé encontrado en un basurero de Hatillo ya está bajo protección y cuidados especializados

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El bebé hallado con vida en un basurero en Hatillo, San José, ya se encuentra en un hogar lleno de amor.

Así lo confirmó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al señalar que el pequeño está con una familia del Programa de Acogimiento Familiar (calificados previamente para cuidar a los niños de manera transitoria).

Agregaron que el niño ya está inscrito en el Registro Civil en cumplimiento de su derecho de identidad, nombre y nacionalidad.

LEA MÁS: Estos detalles confirman que bebé abandonado en basurero de Hatillo nació en un hospital días antes

Un bebé recién nacido fue encontrado el miércoles en un botadero de basura en Hatillo.
El Policía Francisco Quirós Campos rescató al bebé en un basurero en Hatillo. (MSP/Cortesía)

El OIJ sigue buscando a la progenitora de este bebé por dejarlo abandonado; el niño fue encontrado la mañana del miércoles 12 de noviembre anterior.

Desde ese momento estuvo internado en el Hospital Nacional de Niños (HNN), donde le dieron atención médica y este martes 18 de noviembre le dieron la salida en el centro médico.

Si usted tiene información quién es la mamá de la criatura no dude en llamar a la línea confirdencial 800 8000 645 del OIJ.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bebé abandonado en basurero en Hatillobebébuscan a mamá de bebé abandonado en basurero
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.