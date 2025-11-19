El despertar más desgarrador: así se enteró la familia del repartidor asesinado en San Sebastián

Una llamada a las 5 a. m. se convirtió en el despertar más desgarrador para la familia de Sergio Suárez, de 38 años, el repartidor de comidas que asesinaron, en apariencia, para robarle la moto.

La esposa de él recibió la llamada por parte del OIJ, en la que le pedía ir a reconocer el cuerpo de su marido.

No había forma de asimilar esta noticia y ella tuvo que llamar a los papás de Sergio para que la acompañaran a este inesperado hecho.

Así lo detalló doña Nubia, mamá de Suárez, a La Teja.

“El OIJ llamó a la esposa, y ella nos llamó como a las 5:30 del lunes, pegando gritos. Estábamos dormidos, ella estaba deshecha y eso nos despertó.

“Se alistó mi esposo, mi hija, el novio de ella y fueron a ver el asunto, aquí seguimos con nuestro proceso”, expresó la mamá, quien este miércoles está velando a su hijo y a la 1 p. m. lo van a incinerar.

Sergio Suárez, de 38 años, el repartidor de comidas asesinado para robarle la moto en San Sebastián. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Repartidor habría sido víctima de asalto

Las autoridades judiciales confirmaron que el hombre fue víctima de un asalto por al menos dos sujetos, que lo único que querían era la moto con la que se ganaba el sustento diario.

“Suárez se encontraba estacionado en su moto, con un bolso repartidor, en las cercanías de una parada de bus en San Sebastián, cuando llegaron dos sujetos en moto. Uno de ellos le disparó en el lado izquierdo del tórax, causándole la muerte. Los sujetos huyeron del lugar con la moto”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

El crimen ocurrió pasadas las 3 a. m. en San Sebastián, a pocos metros del supermercado Walmart.

Cerca del cuerpo de Suárez quedó un bolso negro que también era parte de su trabajo.

De momento, no hay detenidos por este cruel hecho. Las autoridades analizan cámaras de seguridad para tratar de dar con los responsables.

Si usted tiene información, no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.