Supuestos sicarios que fallaron al tratar de matar a mujeres policías recibieron este castigo

Los hechos se dieron cuando las oficiales recibieron un reporte sobre un doble homicidio

Por Adrián Galeano Calvo

Tres supuestos sicarios recibieron un merecido castigo al ser encontrados responsables de tratar de matar a balazos a tres mujeres policías que intentaron detenerlos.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que la Fiscalía Adjunta de Limón logró que el Tribunal Penal dictara una sentencia condenatoria contra los tres hombres de apellidos Fernández Camacho, Moss Salazar y Miralles Montoya.

Cada uno de ellos fue sentenciado a 46 años de prisión como responsables de cometer tres delitos de tentativa de homicidio y uno de resistencia agravada.

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron el 2 de mayo del 2024, en un manglar ubicado en la localidad de los Lirios, Limón, cuando dos hombres apellidados Bell y Millán fueron asesinados en ese sitio.

Milagrosamente las tres mujeres policías sobrevivieron al ataque. Foto: Alejandro Gamboa

“Ante esa situación, las ofendidas, como oficiales de Fuerza Pública, se presentaron al sitio para realizar labores propias de sus funciones.

“Según demostró el Ministerio Público, en ese momento, los imputados se presentaron en otra embarcación. Tras la presencia de estas personas, las funcionarias les ordenaron que se detuvieran y que colocaran las manos donde pudieran observarlas; sin embargo, estos dispararon en contra de ellas, sin conseguir lesionarlas”, detalló la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, el doble homicidio ocurrido ese día estaría relacionado con disputas entre bandas narco, una de estas sería la que era dirigida por Tony Peña Russell, alias “La T”.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

