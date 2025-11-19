Supuestos sicarios que fallaron al tratar de matar a mujeres policías recibieron este castigo

Tres supuestos sicarios recibieron un merecido castigo al ser encontrados responsables de tratar de matar a balazos a tres mujeres policías que intentaron detenerlos.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que la Fiscalía Adjunta de Limón logró que el Tribunal Penal dictara una sentencia condenatoria contra los tres hombres de apellidos Fernández Camacho, Moss Salazar y Miralles Montoya.

LEA MÁS: El despertar más desgarrador: así se enteró la familia del repartidor asesinado en San Sebastián

Cada uno de ellos fue sentenciado a 46 años de prisión como responsables de cometer tres delitos de tentativa de homicidio y uno de resistencia agravada.

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron el 2 de mayo del 2024, en un manglar ubicado en la localidad de los Lirios, Limón, cuando dos hombres apellidados Bell y Millán fueron asesinados en ese sitio.

Milagrosamente las tres mujeres policías sobrevivieron al ataque. Foto: Alejandro Gamboa

LEA MÁS: Bebé abandonado en basurero en Hatillo ya está en un hogar lleno de amor

“Ante esa situación, las ofendidas, como oficiales de Fuerza Pública, se presentaron al sitio para realizar labores propias de sus funciones.

“Según demostró el Ministerio Público, en ese momento, los imputados se presentaron en otra embarcación. Tras la presencia de estas personas, las funcionarias les ordenaron que se detuvieran y que colocaran las manos donde pudieran observarlas; sin embargo, estos dispararon en contra de ellas, sin conseguir lesionarlas”, detalló la Fiscalía.

LEA MÁS: Detienen a dirigente de fútbol playa por presuntamente abusar de menor extranjera que fue abandonada por su padre

De acuerdo con las autoridades, el doble homicidio ocurrido ese día estaría relacionado con disputas entre bandas narco, una de estas sería la que era dirigida por Tony Peña Russell, alias “La T”.