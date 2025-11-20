Sucesos

Mortal ataque causa terror y angustia entre vecinos de Alajuelita

El violento hecho ocurrió la tarde de este miércoles

Por Adrián Galeano Calvo

Una vez más el cantón de Alajuelita fue escenario de un hecho violento, pues la tarde de este miércoles un hombre fue víctima de un sangriento homicidio.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron pasadas las 5:10 p.m. específicamente en la urbanización Tiribí, en Alajuelita.

Los cuerpos de emergencia fue alertados sobre una balacera que dejó como saldo una persona herida.

De momento no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido. (Rafael Murillo)

A su llegada las autoridades encontraron a un hombre, el cual presentaba múltiples impactos de bala en la espalda y ya no tenía signos vitales.

De momento no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo trascendió que sería un muchacho de unos 18 años.

La Fuerza Pública mantiene la escena custodiada, además se realiza un operativo en los alrededores para tratar de dar con alguna persona sospechosa del ataque.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

