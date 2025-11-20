Mortal ataque causa terror y angustia entre vecinos de Alajuelita

Una vez más el cantón de Alajuelita fue escenario de un hecho violento, pues la tarde de este miércoles un hombre fue víctima de un sangriento homicidio.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron pasadas las 5:10 p.m. específicamente en la urbanización Tiribí, en Alajuelita.

Los cuerpos de emergencia fue alertados sobre una balacera que dejó como saldo una persona herida.

A su llegada las autoridades encontraron a un hombre, el cual presentaba múltiples impactos de bala en la espalda y ya no tenía signos vitales.

De momento no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo trascendió que sería un muchacho de unos 18 años.

La Fuerza Pública mantiene la escena custodiada, además se realiza un operativo en los alrededores para tratar de dar con alguna persona sospechosa del ataque.