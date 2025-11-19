Sucesos

Extraditan a hombre buscado por EE.UU. como sospechoso de traficar droga que hace estragos en ese país

El sujeto había sido detenido por personal de Interpol del OIJ en el centro de San José

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Este miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron la extradición de un estadounidense que era buscado por las autoridades de ese país como sospechoso de traficar una droga que ha causado estragos en dicho territorio.

LEA MÁS: Detienen a dirigente de fútbol playa por presuntamente abusar de menor extranjera que fue abandonada por su padre

Se trata de un hombre apellidado Durán, de 53 años, quien contaba con una orden de captura internacional emitida por un Tribunal del Estado de Pensilvania.

“El sospechoso era requerido por las autoridades norteamericanas, ya que, al parecer, se le atribuyen la presunta comisión de los delitos de tráfico y distribución de drogas, bajo la modalidad de pastillas de aparente fentanilo, además de cocaína”, detalló OIJ.

El sospechoso fue extraditado a Estados Unidos este miércoles.
El sospechoso fue extraditado a Estados Unidos este miércoles. (OIJ/El sospechoso fue extraditado a Estados Unidos este miércoles.)

LEA MÁS: El TEC toma estas medidas ante las amenazas de tiroteo que ha recibido

Durán se encontraba detenido desde el pasado 16 de abril, día en el que fue capturado por agentes de Interpol del OIJ, luego de que transitaba sobre vía pública por las inmediaciones de las paradas de Puntarenas, en San José.

LEA MÁS: Bebé abandonado en basurero en Hatillo ya está en un hogar lleno de amor

“Razón por la cual, se realizaron las coordinaciones respectivas y esta mañana se procedió con la extradición de este sujeto, al cual entregaron a las autoridades policiales de Estados Unidos, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para que sea sometido al proceso correspondiente”, señaló el OIJ.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
extraditado Estados UnidosExtraditado Fentanilo
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.