Extraditan a hombre buscado por EE.UU. como sospechoso de traficar droga que hace estragos en ese país

Este miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron la extradición de un estadounidense que era buscado por las autoridades de ese país como sospechoso de traficar una droga que ha causado estragos en dicho territorio.

Se trata de un hombre apellidado Durán, de 53 años, quien contaba con una orden de captura internacional emitida por un Tribunal del Estado de Pensilvania.

“El sospechoso era requerido por las autoridades norteamericanas, ya que, al parecer, se le atribuyen la presunta comisión de los delitos de tráfico y distribución de drogas, bajo la modalidad de pastillas de aparente fentanilo, además de cocaína”, detalló OIJ.

El sospechoso fue extraditado a Estados Unidos este miércoles. (OIJ/El sospechoso fue extraditado a Estados Unidos este miércoles.)

Durán se encontraba detenido desde el pasado 16 de abril, día en el que fue capturado por agentes de Interpol del OIJ, luego de que transitaba sobre vía pública por las inmediaciones de las paradas de Puntarenas, en San José.

“Razón por la cual, se realizaron las coordinaciones respectivas y esta mañana se procedió con la extradición de este sujeto, al cual entregaron a las autoridades policiales de Estados Unidos, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para que sea sometido al proceso correspondiente”, señaló el OIJ.