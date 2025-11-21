Joven madre dio a luz en su casa; bebé está bien, pero ella permanece en condición crítica

Una mujer de 25 años dio a luz un bebé en su casa; la criatura se encuentra en perfectas condiciones; sin embargo, la mamá está en condición crítica al no poder expulsar la placenta.

Esta situación ocurrió a las 8 p. m. de este jueves 20 de noviembre, en una comunidad indígena en Talamanca, confirmaron en la Cruz Roja.

Al ser una zona de difícil acceso, los rescatistas hacen todo lo posible para salvarle la vida.

“La paciente fue valorada, encontrándose en buen estado general y su bebé con adecuada lactancia inicial. Sin embargo, la madre presentó una reacción alérgica que complicó la expulsión de la placenta, generando una emergencia obstétrica de carácter crítico”, dijeron en la Cruz Roja.

Las condiciones en la zona son altamente adversas: no existen posibilidades de extracción aérea debido al mal tiempo; las constantes lluvias y la crecida de los ríos dificultan el acceso de al menos ocho horas caminando.

La Cruz Roja Costarricense coordina apoyo adicional con el traslado de más equipos de intervención para estabilizar a la paciente, en tanto las condiciones permitan un eventual traslado.