Cupido, un conocido vendedor de flores, fue asesinado cruelmente por hombre que le habría exigido que le diera dinero

Vecinos de Los Guido de Desamparados, en San José, lloran la trágica muerte de Álvaro Monge Hernández, un querido y conocido vendedor de flores al que le decían “Cupido”, pues era normal verlo en varios negocios vendiéndole sus flores a parejas de enamorados.

La vida de Monge, de 48 años, terminó de la peor forma posible, pues fue víctima de un horrible homicidio. Otro hombre, apellidado Zamora, de 36 años, lo habría golpeado con una pesada piedra en la cabeza.

Lo que se sabe de este terrible crimen es que Zamora, en apariencia, atacó a Cupido de forma despiadada porque este se negó a darle dinero que le estaba exigiendo. Según el OIJ, esa situación causó una riña entre ambos hombres.

Álvaro Monge era un querido vendedor de flores al que de cariño le decían "Cupido". Foto Facebook. (FAcebook/Álvaro Monge era un querido vendedor de flores al que de cariño le decían "Cupido". Foto Facebook.)

“En apariencia, el ahora fallecido habría tenido una riña con otro sujeto, de momento se desconocen las razones. Supuestamente en un momento el ofendido habría caído al suelo producto de la riña y en apariencia el sospechoso lo habría golpeado con una piedra en la cabeza, lo que le causó la muerte en el sitio. Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron al sospechoso”, informó el OIJ.

La trágica muerte de Cupido dejó a muchos de sus conocidos con el corazón hecho pedazos, pues Álvaro se había vuelto un personaje muy característico y querido por la forma en la que llegaba a los negocios a ofrecer sus flores.

Entre los que lamentaron la muerte de Monge se encuentra el humorista Opo Marín, quien le dedicó un sentido mensaje en su perfil de Facebook.

El cuerpo del hombre quedó tendido en media calle. Foto Facebook Mi País. (Facebook/El cuerpo del hombre quedó tendido en media calle. Foto Facebook Mi País.)

“Como hay gente mala, quitarle la vida a un humilde vendedor de flores, decente, atento y siempre elegante, tuve el gusto de conocerlo pues llegaba siempre a diferentes lugares a ofrecer sus flores, le tenía gran cariño a mi finada novia Shey y ella lo apreciaba mucho. Hoy su humilde madre lo llora, pues él era el que la mantenía. Álvaro Eduardo, el famoso ‘Cupido’. Qué dolor e impotencia con tantos homicidios que vive el país. Dios lo tenga en su Santa Gloria”, publicó Marín.

A esas palabras se unió Francisco Sánchez, quien incluso hace unos años hizo un fotodocumental en honor a Cupido.

“Muy estimado Alvarito, por ser cómplice y alcahueta, paz a tus restos y tu alma libre de esta carnal existencia. Tu recurso quedará indeleble. Por siempre Cupido”, escribió Sánchez.

Según cuentan quienes conocieron a Cupido, él empezó a vender flores desde que era muy joven en los años 80 y siempre se esforzó por cuidar y darle lo mejor a su querida madre, que hoy llora su trágica partida.