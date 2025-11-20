Misteriosa mujer podría aportar pistas sobre el homicidio de los esposos de la soda Donde Toño

Una mujer que, en apariencia, tuvo una relación sentimental con el único sospechoso detenido por el doble homicidio de los esposos atacados en la soda Donde Toño en Alajuelita, es buscada por el OIJ.

No es sospechosa de momento; sin embargo, podría ayudar en la investigación que lleva la sección de Homicidios del OIJ por el asesinato a machetazos de José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y de su esposa, Maureen Molina Rodríguez, de 60 años.

Michael Soto, director del OIJ, señaló que Mairena es investigado y deberán determinar si es responsable del cruel hecho al comparar pruebas técnico forenses que están realizando.

Un sujeto de apellido Mairena es de momento el único sospechoso del vil homicidio del matrimonio de José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y de su esposa, Maureen Molina Rodríguez, de 60 años. Foto: MSP y redes (MSP y redes/MSP y redes)

“En apariencia, Mairena trabajó con ellos (los esposos) en algún momento, se supone que él tiene una novia que trabajó con los señores, entonces estamos tratando de ubicar a esta persona, que no la estamos vinculando al hecho, sencillamente, podría aportarnos elementos para la investigación”.

“Estos casos normalmente se resuelven a pura ciencia, hay que entender que el trabajo va a tardar sus días, estamos haciendo todo lo posible por acelerarlo, pero apenas vamos a iniciar con el proceso”, dijo Soto.

Este doble homicidio ocurrió la mañana del domingo 16 de noviembre anterior, en la soda propiedad del matrimonio en Finca Lajas, en Santa Marta de San Antonio de Alajuelita.

Ellos fueron atacados con un machete, sufrieron heridas en la cabeza y el cuello; las autoridades presumen que el sospechoso sería alguien de confianza, por tener la posibilidad de acercarse hasta ellos. El ataque ocurrió cuando el matrimonio preparaba los alimentos para vender en la soda.