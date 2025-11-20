Sucesos

Este detalle reveló que sospechoso de matar a dueños de “Donde Toño” estaba cerca de Nicaragua

El sospechoso será sometido a varias pruebas para ver si está relacionado con el doble homicidio en la soda “Donde Toño”

Por Alejandra Morales

Un sujeto de apellido Mairena es, de momento, el único sospechoso del vil homicidio del matrimonio de José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y de su esposa, Maureen Molina Rodríguez, de 60 años, dueños de la soda “Donde Toño”.

Las autoridades judiciales deberán confirmar, mediante pruebas técnicas forenses, que está vinculado con el cruel hecho que estremeció a Costa Rica, la mañana del domingo 16 de noviembre anterior.

A él lo detuvieron este miércoles pasadas las 6 p.m. gracias a una llamada al 9-1-1, en la que informaban que en Llanuras del Gaspar, en el cruce de Fátima, había un hombre que buscaba una cabina para dormir y que lo habían visto por las noticias.

Un sujeto de apellido Mairena es de momento el único sospechoso del vil homicidio del matrimonio de José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y de su esposa, Maureen Molina Rodríguez, de 60 años. Foto: MSP y redes
Esta información encendió las alarmas de la Fuerza Pública. Entonces dos oficiales, identificados como Gerald Montiel y Kevin Picado, le hicieron la señal de alto al hombre y le pidieron la identificación, pero no andaba, solo dijo llamarse Elder Uriel Ortega. Coordinaron con el OIJ y luego quedó detenido por tener las características del sujeto que buscaban.

La identidad sigue bajo investigación, pues no descartan que haya tratado de confundir a las autoridades.

A Mairena lo vinculan los vecinos de Finca Lajas, en Santa Marta de San Antonio de Alajuelita, por desaparecer de la comunidad luego de descubrirse el doble homicidio del matrimonio.

La soda Donde Toño está entre las montañas, un paraíso para los amantes del senderismo. Foto: Archivo LT (Finca Lajas Donde Toño/Instagram)

Homicidio de esposos catalogado como muy violento

Al sujeto lo llevaron a celdas del OIJ de Sarapiquí y la mañana de este jueves 20 de noviembre lo enviaron al Complejo de Ciencias Forenses, detalló Michael Soto, director del OIJ.

Será la ciencia, con los exámenes técnicos de ADN y otros elementos que sirvan de comparación, la que revelará si Mairena está involucrado en este atroz hecho.

Estos exámenes no son fáciles, tampoco rápidos de realizar.

“Estamos hablando de un homicidio bastante violento y complejo, en una zona relativamente aislada, donde el tema de testigos o tecnología de videos es bastante limitado. Todavía estamos tratando de procesar técnicamente todas las evidencias recogidas en la escena del crimen”, dijo Soto.

Agregó que los vecinos sospechan de Mairena; sin embargo, de momento el OIJ no tiene ningún elemento que lo vincule a la escena del crimen.

“El hecho de que haya huido de la zona después de los hechos y que haya llegado a la zona fronteriza indudablemente son elementos de sospecha”, dijo Soto.

Además, las autoridades deberán hacer un análisis de los teléfonos en busca de más pruebas.

“Es un sujeto de origen nicaragüense que está ilegal en el país, haremos las coordinaciones con la Policía de Migración para ver qué márgenes tenemos para manejar esto y tratar, si es que es el responsable, de vincularlo con la escena del crimen. Es un proceso técnico–científico que apenas estamos iniciando”, señaló Soto.

Los esposos Toño y Maureen fueron asesinados la mañana del domingo 16 de noviembre anterior, cuando se preparaban para recibir a senderistas en la soda que tenían en Alajuelita

