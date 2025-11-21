Sobrino de Cupido, querido vendedor de flores, revela la verdad detrás del atroz homicidio de su tío

Álvaro Monge Hernández, un querido y conocido vendedor de flores, al que de cariño le decían “Cupido”, fue víctima de un despiadado crimen, en el que le arrebataron la vida al golpearle la cabeza varias veces con una piedra.

Diego Espinoza Monge, sobrino de Álvaro, reveló la verdad detrás del terrible homicidio de su tío, pues tras su muerte trascendió que Cupido fue asesinado por un hombre que exigió que le diera ¢200.

La tragedia que tiene a la familia de Cupido y a todos sus seres queridos con el corazón hecho pedazos ocurrió la tarde del pasado miércoles en Los Guido de Desamparados.

Según la versión del OIJ, en ese lugar se dio una riña entre Monge y un sujeto apellidado Zamora, quien habría golpeado a Cupido en la cabeza con una piedra, causándole la muerte. El sospechoso fue detenido por la Fuerza Pública.

Álvaro Monge Hernández era muy conocido por su labor como vendedor de flores.

Todo quedó grabado

Diego contó que él y su familia saben exactamente lo que pasó, pues todos los hechos quedaron grabados en varias cámaras de seguridad de esa zona.

Según Espinoza, esa tarde su tío estaba trabajando para una señora que lo había contratado para que botara los escombros de una construcción en esa misma comunidad.

“Esa misma señora que lo contrató le había dado unos espaguetis y, como ella conocía a mi abuela, también le mandó un bocadito. Mi tío llegó a la casa y le dijo a mi abuela que ahí le traía el almuerzo, que iba a ir a trabajar y ya casi volvía”.

El sobrino de Cupido contó que Monge se fue con un carretillo que un vecino le había prestado y en el camino se encontró con un negocio de maquinitas tragamonedas, por lo que decidió probar su suerte.

“Se topó con un lugar donde tenían de estas maquinitas (tragamonedas) y a él le gustaba jugar sus moneditas. Resulta que él se pegó una platita jugando y estaba todo contento; incluso, le dijo al dueño de ese lugar que esa platita era para la mamá”.

Álvaro vendía flores desde que tenía 8 años.

Sospechoso exigió dinero

Según Espinoza, fue en ese momento que apareció Zamora afuera del negocio y le empezó a exigir a Cupido que le diera dinero.

“Resulta que llegó ese delincuente y le dijo: ‘Mae, deme dos tejas’, pero mi tío le dijo que no tenía, entonces le pidió un cigarro y mi tío le dijo que él no fumaba, y fue ahí cuando ese sujeto empezó a insultarlo y a tratarlo mal. Mi tío le dijo que no le ofendiera a la mamá, porque ella era una dama, y que si quería plata que trabajara”.

Al parecer, el sospechoso habría tratado de agredir a Monge, pero el dueño del negocio intervino y le dijo que se fuera.

“En lo que mi tío salió de ahí vino una señora y lo invitó a tomarse un cafecito, luego de eso ella le dijo que mejor no saliera, porque ese sujeto lo estaba esperando para hacerle daño, pero mi tío le dijo que no le tenía miedo a nadie y que tenía que ir a trabajar, a botar los escombros”, contó el sobrino.

Cupido siempre velaba para que a su mamá no le faltara nada.

Despiadado ataque

La tragedia ocurrió minutos después, pues, según Espinoza, Cupido fue sorprendido por Zamora, quien en apariencia lo estaba esperando.

“Mi tío salió y cargó el escombro, ya cuando iba a botarlo le salió ese sujeto, que estaba escondido, ahí volvió a ofenderlo y le dijo que ‘echara todo lo que tenía’.

“Luego le tiró un golpe, pero mi tío le dijo que parara, que él no se iba a poner a su nivel, y en lo que mi tío se agachó para agarrar el carretillo y seguir su camino, el sujeto ese agarró un fragmento de una baldosa y le metió un golpe en la cabeza”, reveló Espinoza.

Según contó el sobrino de Monge, en apariencia, Zamora golpeó la cabeza de su tío en múltiples ocasiones con la pesada piedra, hasta que finalmente logró quitarle la vida.

En cuanto al último adiós a Cupido, Diego dijo que la misa estaba programada para comenzar hoy a las 10 a.m. en la capilla Sagrada Familia en barrio Lomas de Desamparados, y posteriormente su cuerpo será sepultado en el cementerio de esa misma localidad.