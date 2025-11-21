Don Toño no pudo celebrar su cumpleaños, pero ese mismo día sus seres queridos reciben esperanzadora noticia

José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla hubiese cumplido 76 años este viernes 21 de noviembre, lamentablemente, fue víctima de un hecho despiadado junto con su esposa, Maureen Molina Rodríguez, de 60 años, dentro de la soda “Donde Toño”, que era propiedad de ellos, en Alajuelita.

Justo este viernes trascendió que la Fiscalía de Hatillo pidió seis meses de prisión preventiva contra el único sospechoso de este vil ataque.

El Juzgado otorgó esta medida cautelar y el caso lo investigan bajo el expediente 25-1934-0053-PE.

Maureen Molina y su esposo Antonio “Toño” Badilla fueron asesinados en la soda "Donde Toño". Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Este hecho llena de esperanza a los allegados y familiares del matrimonio, quienes solo esperan justicia por ellos, considerados como personas de bien, temerosas de Dios y quienes siempre recibían a senderistas.

En el Ministerio Público señalaron que, de momento, no cuentan con la identificación oficial del imputado, ya que debe verificarse vía consular.

Cuando la Fuerza Pública lo detuvo, en Llanuras del Gaspar, en el cruce de Fátima en Sarapiquí, dijo llamarse Elder Uriel Ortega. Sin embargo, en Alajuelita señalaban que es de apellido Mairena.

Las autoridades judiciales deberán confirmar, mediante pruebas técnicas forenses, si este sujeto está vinculado con el cruel hecho que estremeció a Costa Rica, la mañana del domingo 16 de noviembre anterior, en Finca Lajas, en Santa Marta de San Antonio, en Alajuelita.