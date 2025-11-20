Sucesos

Sospechoso de asesinar a esposos de soda ‘Donde Toño’ cayó en Sarapiquí, cerca de la frontera con Nicaragua

José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y su esposa, Maureen Molina Rodríguez, son las víctimas de este cruel homicidio

Por Alejandra Morales

Un sujeto de apellido Mairena, de 28 años, fue detenido por la Policía de Fronteras, del Ministerio de Seguridad Pública, por ser sospechoso del doble homicidio de los esposos atacados ‘Donde Toño’, en Alajuelita.

Michael Soto, director interino del OIJ, confirmó que al sujeto se le van a hacer análisis forenses para determinar si es el principal sospechoso de la muerte de José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y de su esposa, Maureen Molina Rodríguez, de 60 años, dueños de la soda “Donde Toño”.

Mairena fue señalado por los vecinos del matrimonio como posible sospechoso, pues se fue de la zona justo cuando trascendió la muerte de los esposos, la mañana del domingo 16 de noviembre anterior.

Doble homicidio en Finca Lajas, en la humilde soda Donde Toño, en Alajuelita, las víctimas son Maureen Molina, de 65 años y su esposo Antonio “Toño” Badilla, de 80 años. Foto: Tomada de redes sociales
Doble homicidio en Finca Lajas, en la humilde soda Donde Toño, en Alajuelita, las víctimas son Maureen Molina, de 60 años y su esposo Antonio “Toño” Badilla, de 75 años. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Al sujeto lo detuvieron en Sarapiquí, cerca de la frontera con Nicaragua.

Este jueves 20 de noviembre lo someterán a análisis de ADN y corporal para determinar si hay elementos que lo vinculan con este cruel ataque.

Toño, en apariencia, le daba trabajo a Mairena en la finca en la que vivía el matrimonio y en la que siempre recibían a senderistas.

José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y de su esposa Maureen Molina Rodríguez, de 60 años, asesinados en su propio negocio: Donde Toño, en Alajuelita. Foto: Tomada de redes sociales
José Antonio “Toño” Badilla Chinchilla, de 75 años, y de su esposa Maureen Molina Rodríguez, de 60 años, asesinados en su propio negocio: Donde Toño, en Alajuelita. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

