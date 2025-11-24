Hombre fue ejecutado de cuatro balazos en la cabeza en la sala de su casa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del hombre que la madrugada de este lunes fue víctima de una cruel ejecución dentro de su propia casa en Esparza, Puntarenas.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que la víctima de este hecho fue un hombre identificado como de apellido Vargas, de 27 años, a quien le dispararon en la cabeza.

LEA MÁS: Ataque mortal en Caldera: hombre muere tras recibir disparos en la cabeza

Según el reporte de las autoridades, el sangriento crimen ocurrió pasadas las 4 a.m. de este lunes dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Salinas de Caldera, en Esparza.

“El ofendido se encontraba dentro de la sala de una vivienda cuando, en apariencia, a este lugar ingresaron una o dos personas, quienes le dispararon en múltiples ocasiones”, informó el OIJ.

Varga recibió al menos cuatro balazos en la cabeza.

LEA MÁS: Identifican a joven que murió tras ser atacado por un perro cuando hacía un favor

Personal del comité local de Cruz Roja fue alertado sobre el ataque, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por Vargas.

De acuerdo con el reporte de los investigadores que atendieron la escena del crimen, los gatilleros ejecutaron a Vargas de al menos cuatro disparos en la cabeza.

LEA MÁS: Impresionante: vea las fotos del incendio que afectó varias bodegas en Desamparados

Las autoridades están tratando de determinar si los responsables de este homicidio forzaron la entrada a la casa o si habría sido el mismo Vargas quien les habría abierto la puerta.

Por como se dieron los hechos no se descarta que el caso pudiese estar relacionado con un ajuste de cuentas.