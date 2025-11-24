Identifican a joven que murió tras ser atacado por un perro cuando hacía un favor

El joven que murió por las lesiones que le provocó un perro fue identificado como Dexter Luther Norman Gordon, de 29 años.

El ataque se dio en Cieneguita de Limón, cuando el joven salió a pasear el perro. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el perro era un pitbull y aunque las autoridades indicaron que el animal era del muchacho, una de sus allegadas aseguró que Dexter solo le hizo el favor al dueño de pasearlo.

Dexter Norman Gordon de 29 años era un muchacho pulseador. (Cortesía/Cortesía)

“El perro no era de él, sino que un conocido le pidió el favor, pero el perro ya lo conocía, lo que nos dicen otros vecinos es que él iba con el perro y como que se acercaron otros perros, él se agachó para amarrarse los tenis, y en eso el perro se volvió loco y lo empezó a morder”, dijo la allegada.

Al parecer, varias personas tuvieron que forcejear con el perro para que soltara al muchacho, pero ni aún así lo lograron.

“El perro se ensañó contra él y lo mordió mucho, pero cuando avisaron a la familia que lo mordió nadie pensó que era tan grave porque solo se sabía que él estaba en el hospital, Dexter es muy conocido por todos aquí en Cieneguita y por eso los vecinos empezaron a llamar a los familiares para avisarles”, dijo la mujer.

El joven fue llevado en una patrulla al Hospital Tony Facio en Limón, donde las lesiones que tenía en brazos, cuello y en el tórax.

“Él murió en el hospital porque las lesiones fueron muy graves sobre todo en el cuello, de verdad que estamos muy impactados, no sabemos ni quién es el dueño del perro, pero Dexter era un muchacho joven y estaba lleno de sueños, el pasado 2 de noviembre había cumplido años fue la última vez que hablamos”, dijo.

Al parecer, los vecinos estaban aterrorizados de que el perro mordiera a alguien más y el animal fue sacrificado poco después de que se dieron los hechos, aunque las autoridades judiciales no han dado mayores detalles sobre el perro, pero en redes sociales circularon fotos del animal muerto.

Un vecino fue quien le disparó al perro aparentemente para que lo soltara.

El perro atacó a su dueño. (cortesía/cortesía)

“Vea la gran tragedia que estamos viviendo ahorita solo por hacer un favor a una persona, seguro por eso no dijo para dónde iba cuando salió de la casa porque alguien le hubiera dicho que tuviera cuidado, él vendía galletas de coco y con eso se ayudaba, como andaba por todo lado por eso la gente le tenía mucho cariño”, comentó.

Las autoridades judiciales están realizando las investigaciones, además buscando videos y testigos para determinar cómo ocurrieron los hechos.

“Estamos devastados porque, la verdad, él era un hombre bueno y pulseador; imagínese el dolor solo de pensar en los minutos que él vivió en las fauces de ese animal, no entendemos, si no era de él, porque no lo andaba con bozal, son momentos demasiado duros”, dijo.

Ella aseguró que Dexter era de los mayores de seis hermanos de una familia querida en la comunidad.

Este lunes sería un día especial para él porque iba a buscar la oportunidad de convertirse en guarda de seguridad.

“Él trabajaba con lo de las galletas, pero es que eso no dejaba mucho, él quería ser guarda, iba a hacer las pruebas y también la entrevista para ver si le daban oportunidad, pero la vida tenía otros planes para él, esa oportunidad lo tenía ilusionado, siento demasiada tristeza”.