Ataque mortal en Caldera: hombre muere tras recibir disparos en la cabeza

El hombre fue asesinado de varios balazos en la cabeza. (Silvia Coto)

Una balacera, la madrugada de este lunes, dejó a un hombre fallecido en Puntarenas.

El crimen ocurrió a las 4:38 a.m., en Salinas de Caldera, en Esparza.

Según el reporte de la Cruz Roja, el hombre recibió heridas de bala en la cabeza y fue encontrado sin signos vitales al momento de ser atendido por los cruzrojistas.

El caso quedó ahora en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes están trabajando en el levantamiento del cuerpo.

La identidad del fallecido no ha trascendido.