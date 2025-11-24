Sucesos

Ataque mortal en Caldera: hombre muere tras recibir disparos en la cabeza

Unidades de emergencia atendieron el caso a las 4:38 a.m. de este lunes en Salinas de Caldera, en Esparza

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
El hombre fue asesinado de varios balazos en la cabeza. (Silvia Coto)

Una balacera, la madrugada de este lunes, dejó a un hombre fallecido en Puntarenas.

El crimen ocurrió a las 4:38 a.m., en Salinas de Caldera, en Esparza.

LEA MÁS: Bomberos lograron controlar incendio en bodegas de Desamparados tras siete horas de trabajo

Según el reporte de la Cruz Roja, el hombre recibió heridas de bala en la cabeza y fue encontrado sin signos vitales al momento de ser atendido por los cruzrojistas.

El caso quedó ahora en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes están trabajando en el levantamiento del cuerpo.

LEA MÁS: “Solo quería celebrar su cumpleaños con su familia”: el femicidio que rompió el sueño de Belkis Molina

La identidad del fallecido no ha trascendido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.