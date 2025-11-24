Bomberos lograron controlar incendio en bodegas de Desamparados tras siete horas de trabajo

El Cuerpo de Bomberos informó que, tras casi siete horas de trabajo, se logró detener el avance del incendio que este domingo afectó varias bodegas en Desamparados, incluyendo áreas donde se almacenaban aceites y productos farmacéuticos.

Avance del control del incendio

Según explicó Luis Fernando Salas, director operativo de Bomberos, el fuego ya fue contenido y los equipos avanzan en las zonas de mayor complejidad.

El funcionario señaló que la prioridad durante la noche es extinguir completamente la bodega donde se almacenaban miles de estañones de aceite, lo que continúa representando un riesgo por la alta carga inflamable.

Salas detalló que trabajan con una unidad de plataforma y varias líneas de respaldo distribuidas en dos sectores para eliminar por completo los focos activos. Además, indicó que el fuego dentro de la bodega de productos farmacéuticos está prácticamente controlado, con solo dos sectores pendientes de extinción total.

El director operativo indicó que, si las condiciones se mantienen, las labores continuarán durante toda la noche con el objetivo de finalizar el control total del incendio durante la mañana del lunes.

Contexto del siniestro

Bomberos de Costa Rica informó que su trabajo previno la pérdida de 30 millones de latas de cerveza en incendio en Desamparados. Fotografía: (Bomberos de /Cortesía)

El incendio afectó un complejo de bodegas en un almacén fiscal en Desamparados, entre ellas una estructura perteneciente, presuntamente, a Grupo Q, utilizada para el almacenamiento de repuestos. Las autoridades continúan evaluando los daños y su impacto sobre los productos almacenados.

