Sucesos

Esta fue la sorprendente cantidad de latas de cervezas y carros que salvaron los bomberos en incendio de Desamparados

El Cuerpo de Bomberos evitó una pérdida mayor durante el incendio que afectó varias bodegas en Desamparados

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Más de 30 millones de latas de cerveza, cerca de 1.000 vehículos y varias bodegas fueron parte de lo que logró salvar el Cuerpo de Bomberos durante el incendio que este domingo afectó el almacén fiscal Las Brisas, en Desamparados, San José.

Bomberos evitaron una catástrofe mayor

El fuego consumió un área de 10.000 metros cuadrados del Almacen Fiscal Las Brisas en San Rafael Arriba de Desamparados.
El fuego consumió un área de 10.000 metros cuadrados del almacén fiscal Las Brisas en San Rafael Arriba de Desamparados. (Foto: cortesía Bomberos/Foto: cortesía Bomberos de Costa Rica)

De acuerdo con la información compartida por Bomberos, el fuego se originó en una zona de bodegas donde se almacenaban diferentes productos. Una de las estructuras afectadas pertenece, presuntamente, a Grupo Q, empresa dedicada a la venta de vehículos y repuestos.

En una transmisión realizada en Facebook por el Cuerpo de Bomberos, se observó que una de las bodegas con presencia de humo tenía el rótulo de Grupo Q, con la palabra repuestos, lo que hace suponer que el espacio funcionaba como almacén para este tipo de mercancía.

LEA MÁS: Estos son los impresionantes videos del infernal incendio en enorme bodega en Desamparados

Pese a la magnitud del incidente, los equipos en el sitio lograron contener el avance del fuego hacia áreas con carga inflamable. Esto permitió salvaguardar un importante volumen de latas de cerveza, vehículos almacenados y otras bodegas que formaban parte del complejo.

Trabajo intenso en zona de alto riesgo

Incendio en bodegas en Desamparados.
Bomberos evitaron que las llamas avanzaran hacia bodegas con millones de latas de cerveza. (Cortes/Incendio en bodegas en Desamparados.)

El incendio requirió un despliegue de varias unidades y personal especializado debido a la extensión de las instalaciones y a la diversidad de productos almacenados. La labor coordinada permitió reducir los daños y evitar afectación total de las áreas colindantes.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro y evaluando los daños para determinar el impacto final que dejó el incendio en el almacén fiscal.

Nota realizada con ayuda de IA.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
IncendioDesamparadosBomberosGrupo QNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.