Esta fue la sorprendente cantidad de latas de cervezas y carros que salvaron los bomberos en incendio de Desamparados

Más de 30 millones de latas de cerveza, cerca de 1.000 vehículos y varias bodegas fueron parte de lo que logró salvar el Cuerpo de Bomberos durante el incendio que este domingo afectó el almacén fiscal Las Brisas, en Desamparados, San José.

Bomberos evitaron una catástrofe mayor

El fuego consumió un área de 10.000 metros cuadrados del almacén fiscal Las Brisas en San Rafael Arriba de Desamparados. (Foto: cortesía Bomberos/Foto: cortesía Bomberos de Costa Rica)

De acuerdo con la información compartida por Bomberos, el fuego se originó en una zona de bodegas donde se almacenaban diferentes productos. Una de las estructuras afectadas pertenece, presuntamente, a Grupo Q, empresa dedicada a la venta de vehículos y repuestos.

En una transmisión realizada en Facebook por el Cuerpo de Bomberos, se observó que una de las bodegas con presencia de humo tenía el rótulo de Grupo Q, con la palabra repuestos, lo que hace suponer que el espacio funcionaba como almacén para este tipo de mercancía.

Pese a la magnitud del incidente, los equipos en el sitio lograron contener el avance del fuego hacia áreas con carga inflamable. Esto permitió salvaguardar un importante volumen de latas de cerveza, vehículos almacenados y otras bodegas que formaban parte del complejo.

Trabajo intenso en zona de alto riesgo

Bomberos evitaron que las llamas avanzaran hacia bodegas con millones de latas de cerveza. (Cortes/Incendio en bodegas en Desamparados.)

El incendio requirió un despliegue de varias unidades y personal especializado debido a la extensión de las instalaciones y a la diversidad de productos almacenados. La labor coordinada permitió reducir los daños y evitar afectación total de las áreas colindantes.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro y evaluando los daños para determinar el impacto final que dejó el incendio en el almacén fiscal.

Nota realizada con ayuda de IA.