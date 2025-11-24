Detienen a joven de 21 años que le habría disparado a conductor en medio de discusión en carretera

Un joven conductor está metido en un grave problema, pues fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de agredir a otro conductor con un arma de fuego.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos se habrían dado cuando ambos conductores se enfrascaron en una acalorada discusión en carretera.

En cuanto al sospechoso, este fue identificado por las autoridades como un muchacho apellidado Vargas, de 21 años, quien fue detenido a eso de las 10:20 a.m. de este lunes cuando caminaba por Ipís de Goicoechea, en San José.

Según el reporte preliminar del OIJ, los hechos por los que Vargas fue capturado habrían ocurrido la tarde del pasado sábado 25 de octubre en Cartago.

El joven de 21 años fue detenido en Ipís de Goicoechea. Foto OIJ.

“Los hechos se habrían dado a eso de las 2 p.m., en el cruce de Taras-La Lima, cuando en apariencia este sujeto, quien viajaba en un vehículo, habría tenido una presunta discusión con otro conductor y en un momento dado, Vargas lo habría agredido con un arma de fuego”, detalló el OIJ.

Las autoridades no dieron detalles sobre la herida que sufrió el conductor víctima del ataque, solo indicaron que este presentó la denuncia que dio inicio a la investigación.

Por medio de diferentes diligencias, los investigadores lograron identificar a Vargas, por lo que procedieron a detenerlo este lunes para luego presentarlo ante el Ministerio Público.