Un año sin Karla: ¿Qué pasó con jovencita que fue a la pulpería y nunca regresó?

Este domingo 23 de noviembre se cumple un año de la misteriosa desaparición de Karla Solano Bonilla, de 19 años, quien una noche salió de su casa, en Limón, para ir a la pulpería y no regresó nunca más.

Ese año se ha convertido en una eternidad para toda su familia, especialmente para su hermana Surelly Solano, quien con todas sus fuerzas desea que esto sea una pesadilla de la que pronto despertarán.

“Es como el primer día, tanto en lo que es la investigación como en lo que nosotros sentimos y estamos pasando. Estamos con el mismo dolor desde que ella desapareció; no sé en qué momento fue a pasar esto, fue en un abrir y cerrar de ojos, y ahora ver que ya se cumplió un año es muy difícil para nuestra familia”, dijo Surelly a La Teja.

Karla Solano habría celebrado su cumpleaños 19 el pasado 28 de octubre. Foto: Surelly Solano para La Teja

La pesadilla que vive esta familia vecina de Limón inició la noche del sábado 23 de noviembre del 2024, cuando Karla pidió permiso para ir a la pulpería.

“Según el informe preliminar, ese día Karla habría salido a las 7 p.m., hacia la pulpería; sin embargo, de acuerdo con las diferentes diligencias de investigación realizadas por los agentes del OIJ de Limón, se pudo determinar que en el trayecto hacia la pulpería, esta joven abordó un automóvil gris”, indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Días después de la desaparición de Karla, el conductor de dicho carro, apellidado Alvarado, quien era un vecino de su familia, fue detenido por el OIJ, esto gracias a videos en los que se observa a la muchacha subiéndose a su vehículo.

Sin embargo, el sujeto fue dejado en libertad poco después.

Esta fue la última vez que se vio a Karla. Foto: OIJ

Primer cumpleaños que no celebran

Surelly contó que a lo largo de este año han afrontado situaciones muy difíciles, pero una de las más dolorosas ocurrió el pasado martes 28 de octubre, pues ese día fue el cumpleaños número 19 de Karla.

“El 28 de octubre fue el cumpleaños de Karla, tuvimos que salir de Limón para esa fecha, fuimos donde la familia de mi mamá en San José, para estar acompañados ese día. Fue muy duro para mí y para mi mamá, pero yo tengo que ser fuerte para sostenerla a ella”.

En cuestión de pocos días, la familia de Karla deberá hacerle frente a otro momento difícil, pues el domingo 30 de noviembre su mamá cumplirá años y será la segunda vez en la que no tendrá a su amada hija a su lado.

La muchacha desapareció luego de subir a este carro. Foto: OIJ

“Porque la ausencia de ella se siente todos los días, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta”.

Anteriormente el OIJ dio a entender que posiblemente el caso de Karla pueda ser un homicidio, pero su mamá se aferra a la esperanza de que no sea así.

“Como dice el dicho, ‘el corazón de madre no se equivoca’, y mi mamá dice que todavía siente que ella está viva, no sabe dónde o con quién, pero que su corazón le dice que ella todavía está viva”, dijo Surelly.