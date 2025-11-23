Atroz ejecución causó terror entre vecinos de tranquila comunidad esta madrugada

La paz que se sentía en una tranquila comunidad de Guanacaste fue interrumpida por el estruendo de una violenta balacera, la cual terminó cobrando la vida de un hombre.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron minutos antes de las 3 a.m., de este domingo en el sector de Tempate, en Santa Cruz de Guanacaste.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon personal en una ambulancia al lugar del ataque.

El crimen ocurrió la madrugada de este domingo. Foto Archivo. (Reiner Montero/Cortesía)

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre ensangrentado, el cual ya no presentaba signos vitales.

Al hacer una revisión preliminar determinaron que el ahora fallecido presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad de la víctima mortal de este hecho, ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.