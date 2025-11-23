Sucesos

Atroz ejecución causó terror entre vecinos de tranquila comunidad esta madrugada

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la víctima

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La paz que se sentía en una tranquila comunidad de Guanacaste fue interrumpida por el estruendo de una violenta balacera, la cual terminó cobrando la vida de un hombre.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron minutos antes de las 3 a.m., de este domingo en el sector de Tempate, en Santa Cruz de Guanacaste.

LEA MÁS: “Solo quería celebrar su cumpleaños con su familia”: el femicidio que rompió el sueño de Belkis Molina

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon personal en una ambulancia al lugar del ataque.

Agentes del OIJ y Fuerza Pública aseguraron la escena esta madrugada de lunes. Fotografía:
El crimen ocurrió la madrugada de este domingo. Foto Archivo. (Reiner Montero/Cortesía)

LEA MÁS: Mineros trataron de atacar a policías con cuchillos y enfrentamiento tuvo un sangriento desenlace

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre ensangrentado, el cual ya no presentaba signos vitales.

Al hacer una revisión preliminar determinaron que el ahora fallecido presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

LEA MÁS: Guía turístico murió haciendo lo que más le gusta y su hermana encontró la forma de mantener vivo su recuerdo

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad de la víctima mortal de este hecho, ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre asesinado TempateHomicidio TempateAsesinato Santa Cruz
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.