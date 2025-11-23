Mineros trataron de atacar a policías con cuchillos y enfrentamiento tuvo un sangriento desenlace

Un supuesto enfrentamiento entre unos mineros, mejor conocidos como coligalleros, y oficiales de la Fuerza Pública tuvo un sangriento desenlace.

Esto debido a que uno de esos mineros recibió un disparo en una de sus piernas. Extraoficialmente se habla de que el hombre falleció en un centro médico, pero esto no ha sido confirmado por el OIJ.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron la tarde de este sábado en cerro Fortuna, en el sector de Crucitas, zona norte del país.

“Parte de los equipos de Fuerza Pública se encontraron con un grupo considerable de personas que extraen material minero y se da un enfrentamiento.

El hecho ocurrió en Cerro Fortuna, en Crucitas. Foto MSP. (OIJ/El hecho ocurrió en Cerro Fortuna, en Crucitas. Foto MSP.)

“Este grupo de personas se abalanzó con cuchillos y herramientas ante los uniformados que realizaban el trabajo de prevención en la zona”, detalló Seguridad.

Según las autoridades, ante esa situación uno de los oficiales tuvo que accionar su arma de fuego para herir a uno de los mineros en una de sus piernas.

“El sujeto fue extraído de manera inmediata por los agentes de Fuerza Pública del sitio para su traslado a un centro de salud. Se dio el contacto con la Cruz Roja y se trasladó a la Clínica de Santa Rosa de Pocosol”.

De momento, se está a la espera de que el OIJ confirme si en efecto el minero falleció en el centro médico y sobre la posible investigación a nivel judicial que podría derivar de este hecho.