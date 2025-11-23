Hombre lucha por su vida tras caer desde un árbol a río en Alajuela

Un hombre de, aproximadamente, 30 años fue rescatado en condición crítica este sábado, tras caer desde un árbol a un río en La Guácima, Alajuela, lo que activó un amplio operativo de la Cruz Roja Costarricense.

Operativo de rescate se extendió por dos horas

Rescatan a hombre que cayó a un río en La Guácima y fue trasladado en condición crítica (Captura/Captura)

La alerta ingresó cerca de las 2:30 p. m., lo que movilizó al sitio dos ambulancias de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y dos vehículos de rescate, incluida la unidad especializada USAR.

A su llegada, los cruzrojistas determinaron que el paciente tenía lesiones significativas en sus piernas, por lo que era necesaria una extracción técnica.

LEA MÁS: Tembló dos veces seguidas y puso a correr a vecinos del sur del país

Para la maniobra se utilizó equipo de cuerdas y otro de aguas rápidas, debido a la complejidad del terreno y la posición del paciente dentro del cauce.

El operativo contó además con la colaboración del Cuerpo de Bomberos, que brindó apoyo para asegurar el área y facilitar la extracción.

Traslado en condición crítica

Rescatan a hombre que cayó a un río en La Guácima y fue trasladado en condición crítica (Captura/Captura)

Tras, aproximadamente, dos horas de trabajo, el hombre fue llevado a un punto seguro, estabilizado y, posteriormente, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

LEA MÁS: (Video) Vehículo arde por completo en Ruta 27 y causa largas presas