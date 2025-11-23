Sucesos

Hombre lucha por su vida tras caer desde un árbol a río en Alajuela

La Cruz Roja Costarricense, apoyada por Bomberos, realizó una extracción técnica para salvar a un hombre que cayó desde un árbol a un río en La Guácima

Por Hillary Chinchilla Marín

Un hombre de, aproximadamente, 30 años fue rescatado en condición crítica este sábado, tras caer desde un árbol a un río en La Guácima, Alajuela, lo que activó un amplio operativo de la Cruz Roja Costarricense.

Operativo de rescate se extendió por dos horas

La alerta ingresó cerca de las 2:30 p. m., lo que movilizó al sitio dos ambulancias de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y dos vehículos de rescate, incluida la unidad especializada USAR.

A su llegada, los cruzrojistas determinaron que el paciente tenía lesiones significativas en sus piernas, por lo que era necesaria una extracción técnica.

Para la maniobra se utilizó equipo de cuerdas y otro de aguas rápidas, debido a la complejidad del terreno y la posición del paciente dentro del cauce.

El operativo contó además con la colaboración del Cuerpo de Bomberos, que brindó apoyo para asegurar el área y facilitar la extracción.

Traslado en condición crítica

Tras, aproximadamente, dos horas de trabajo, el hombre fue llevado a un punto seguro, estabilizado y, posteriormente, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

