Tembló dos veces seguidas y puso a correr a vecinos del sur del país

Dos temblores, uno de magnitud 5.6 y otro de 3 sorprendieron a los vecinos del sur de Costa Rica.

El primero ocurrió a las 12:41 p. m., de este sábado 22 de noviembre y fue percibido por algunas personas en el Valle Central.

El epicentro ocurrió 46.1 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa.

Mientras que el segundo sucedió a las 12:53 p. m., el epicentro fue en el mismo sitio.

El sismo de 5,6 ocurrió cerca de Osa, Puntarenas, a las 12:41 p. m. y no causó daños, según reportes oficiales. (UNA/Ovsicori)

El martes 18 de noviembre hubo otro sismo en Osa que también fue percibido por varias personas en la Gran Área Metropolitana.

De momento, no se reportan daños por estos movimientos telúricos.

Sismos en Osa

Más de 400 sismos en Osa desde el 17 de noviembre

Esteban Chaves, director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), explicó que el temblor más fuerte de este sábado en Osa es el quinto con una magnitud igual o mayor de 5 que se ha generado desde el lunes 17 de noviembre anterior en la misma zona del país.

“Una secuencia sísmica compuesta por más de 400 eventos a la 1 de la tarde del 22 de noviembre del 2025”, señaló Chaves.

El Ovsicori continúa monitoreando esta secuencia sísmica en esta parte del país.

