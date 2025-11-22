Sucesos

Identifican a muchacha de 18 años que murió atropellada por un carro en Pérez Zeledón

La tragedia se dio la mañana de este viernes

Por Alejandra Morales

Briyeth Ivonne Barria Campos, de 18 años, es la muchacha que perdió la vida al ser atropellada por un carro sobre la carretera Interamericana Sur.

El Liceo Las Mercedes de Pérez Zeledón lamentó la muerte de una de sus egresadas.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos. Su vida fue una bendición y su memoria será un refugio de amor y fortaleza”, señalaron.

Ella iba a cumplir sus 19 años el próximo 3 de diciembre.

Briyeth Ivonne Barria Campos, de 18 años, es la muchacha que perdió la vida al ser atropellada por un carro sobre la carretera Interamericana Sur. Foto: Liceo Las Mercedes
La fatalidad fue reportada a las 9:33 a. m., de este viernes 21 de noviembre, en Las Mercedes de Cajón, en Pérez Zeledón.

La Cruz Roja señaló que la víctima sufrió fuertes golpes y fue declarada sin vida en el sitio.

Una muchacha de apellidos Barria Campos, de 18 años, perdió la vida al ser atropellada por un carro sobre la carretera Interamericana Sur. Foto: Tomada de PZ Noticias
Las causas que mediaron en esta tragedia no han trascendido; las autoridades de Tránsito y el OIJ se hicieron cargo de la escena.

Las autoridades insisten en respetar los límites de velocidad para evitar más dolor en las familias.

Hasta este 10 de noviembre se contabilizaban 470 personas fallecidas por accidentes en carretera. De ese total, 49 tenían edades entre los 11 y 20 años.

fatal atropello en Las Mercedes de Cajón, de Pérez Zeledónmuchacha muere atropellada en Pérez Zeledónaccidente de tránsitoBriyeth Ivonne Barria Campos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

