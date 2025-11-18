Sucesos

(Video) Marino Protti explica causa de temblor de 5,6 grados que ya ha generado 10 réplicas

El sismo ocurrió a las 4:36 p. m. y tuvo una profundidad de 20 km

Por Silvia Coto

El sismo de magnitud 5,6 grados, que se registró la tarde de este martes 18 de noviembre, ha registrado 10 réplicas.

Según confirmó el geólogo Marino Protti, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), el temblor se localizó, aproximadamente, 50 kilómetros al suroeste de Uvita, Osa, con una profundidad cercana a los 20 kilómetros.

Aunque al principio se calculó la magnitud en 5,5 grados, al final se fijó en 5,6 grados, tras las revisiones debidas.

Marino Protti sobre temblor de 5,6 grados en la zona sur

Según Protti, este evento está relacionado con el doblamiento de la placa del Coco, un proceso que ocurre cuando dicha placa se introduce por debajo del territorio nacional, especialmente en la zona sur. Este tipo de interacción tectónica es común en la región y puede generar sismos de magnitudes moderadas.

Tras el temblor principal, se han registrado cerca de 10 réplicas, de las cuales cinco superaron la magnitud 3. Las autoridades mantienen un monitoreo constante.

Marino prottireṕlicastemblorsismoosa
