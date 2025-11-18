Tribunal condena a 14 años a hombre que agredió y amenazó a su expareja

Un hombre de apellidos Chinchilla Gómez fue sentenciado a 14 años y siete meses de prisión tras ser declarado culpable de violación, violación de domicilio, maltrato y amenazas contra su expareja.

La condena fue dictada por el Tribunal Penal de San José.

El hombre pasará 14 años en prisión por lo que le hizo a su ex. (choochart choochaikupt/iStock)

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en el 2024, cuando el imputado y la víctima mantenían una relación.

Durante el juicio, la Fiscalía probó que el hombre aprovechó esa cercanía para ingresar sin autorización a la vivienda de la mujer, donde perpetró las agresiones por las que ahora fue condenado.

Mientras la resolución queda en firme, el sentenciado permanecerá en prisión preventiva.

