(Video) Vehículo arde por completo en Ruta 27 y causa largas presas

El automóvil quedó envuelto en llamas la tarde de este viernes en Escobal de Atenas. Bomberos controló la emergencia

Por Silvia Coto

Un vehículo se quemó por completo la tarde de este viernes en la Ruta 27, a la altura de Escobal de Atenas, Alajuela.

La emergencia se dio en el kilómetro 42, cuando los Bomberos llegaron al sitio, el automóvil ya estaba totalmente consumido por las llamas.

Una unidad extintora atendió la emergencia y logró sofocar el fuego en cuestión de minutos. Según el reporte preliminar, no hubo personas heridas, ni lesionadas, pues quienes viajaban en el carro lograron ponerse a salvo antes de que el fuego se propagara.

El incidente provocó una gran presa. Se desconoce qué ocasionó que el carro se quemara.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

