(Video) Vehículo arde por completo en Ruta 27 y causa largas presas

Un vehículo se quemó por completo la tarde de este viernes en la Ruta 27, a la altura de Escobal de Atenas, Alajuela.

Impactante incendio de carro paraliza la Ruta 27

La emergencia se dio en el kilómetro 42, cuando los Bomberos llegaron al sitio, el automóvil ya estaba totalmente consumido por las llamas.

LEA MÁS: (Video) Lujoso carro se incrusta en baranda de puente tras violento choque en Tres Ríos

Una unidad extintora atendió la emergencia y logró sofocar el fuego en cuestión de minutos. Según el reporte preliminar, no hubo personas heridas, ni lesionadas, pues quienes viajaban en el carro lograron ponerse a salvo antes de que el fuego se propagara.

LEA MÁS: Muchacha de 18 años muere atropellada por un carro en Pérez Zeledón

El incidente provocó una gran presa. Se desconoce qué ocasionó que el carro se quemara.