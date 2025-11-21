Muchacha de 18 años muere atropellada por un carro en Pérez Zeledón

Una muchacha de apellidos Barria Campos, de 18 años, perdió la vida al ser atropellada por un carro sobre la carretera Interamericana Sur.

La fatalidad fue reportada a las 9:33 a. m. de este viernes 21 de noviembre, en Las Mercedes de Cajón, en Pérez Zeledón.

La Cruz Roja señaló que la víctima sufrió fuertes golpes y fue declarada sin vida en el sitio.

Las causas que mediaron en esta tragedia no han trascendido, las autoridades de Tránsito y el OIJ se hicieron cargo de la escena del accidente.

Las autoridades insisten en respetar los límites de velocidad para evitar más dolor en las familias.

Hasta el 10 de noviembre anterior se contabilizaban 470 personas fallecidas por accidentes en carretera. De ese total, 49 personas tenían edades entre los 11 años y 20 años.