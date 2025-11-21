(Video) Lujoso carro se incrusta en baranda de puente tras violento choque en Tres Ríos

Un aparatoso accidente de tránsito sorprendió a los vecinos de Tres Ríos, este quedó grabado en un video y se observa cuando luego de chocar, un carro se incrusta el tubo de un puente, es impresionante.

Un impresionante accidente ocurrió en Tres Ríos

El suceso ocurrió en las inmediaciones del condominio La Floresta, cuando un vehículo 4x4 colisionó contra un automóvil liviano y posteriormente salió de la vía.

Según reportes preliminares, tras el impacto, el 4x4 terminó incrustado en uno de los tubos de la baranda del puente, una escena que generó alarma entre quienes transitaban por el lugar. De inmediato, varias personas que presenciaron el accidente corrieron para auxiliar a los ocupantes de ambos vehículos.

Los cuerpos de emergencia confirmaron que en el sitio se valoraron tres pacientes en condición ambulatoria, quienes recibieron atención en el lugar sin necesitar ser llevados a un centro médico.

Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias que provocaron la colisión.