Tragedia en Santa Ana: mujer sufre amputación de pierna en horrible accidente de tránsito

El cantón josefino de Santa Ana fue escenario de un horrible accidente de tránsito, en el cual una mujer resultó gravemente herida al sufrir la amputación de una de sus piernas.

El terrible incidente fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de la 1 a.m., de este domingo 23 de noviembre en la localidad de Pozos de Santa Ana.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, una ambulancia básica y una de soporte avanzado fueron despachadas al sitio del accidente tras recibir la alerta de una persona herida producto de la colisión de una motocicleta contra una barrera divisoria.

La mujer fue llevada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“En el sitio se atiende a una mujer adulta con amputación en extremidad inferior (pierna), en condición crítica”, informó la Benemérita.

Por su condición, la mujer, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios.

Las autoridades no han brindado una versión preliminar de cómo habría ocurrido el accidente, por lo que se desconoce si era la mujer quien conducía la motocicleta o si más bien viajaba como acompañante.