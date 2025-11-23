Video captó a dos hombres y una mujer que habrían robado sobre con ¢8 millones sin siquiera usar un arma

Dos hombres y una mujer son sospechosos de robar un sobre que contenía ¢8 millones, lo más curioso del caso es que concretaron ese millonario robo sin siquiera usar un arma.

La mala noticia para ellos es que sus caras quedaron grabadas en una cámara de seguridad, por lo que ahora el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están dándoles cacería.

La Policía Judicial difundió dicha grabación con el fin de que la ciudadanía pueda colaborar con información sobre el paradero de estas personas.

De acuerdo con el OIJ, los hechos por los que son buscados ocurrieron la tarde del pasado 13 de octubre en Cariari de Limón.

“En apariencia, los sospechosos, dos hombres y una mujer, hurtaron un sobre que supuestamente contenía la cantidad de 8 millones de colones que, aparentemente, el ofendido dejó en la parte de atrás del asiento de un vehículo. Al parecer, se estacionó, se bajó del vehículo y es ahí donde presuntamente los sospechosos aprovecharon para sacar el sobre y posteriormente huyeron a bordo de un vehículo”, detalló el OIJ.

En cuanto a los sospechosos, uno de los hombres es de tez trigueña clara, contextura delgada, estatura media-alta, de 35 a 45 años, mientras que el otro también es de tez trigueña clara, estatura media, contextura media, abdomen abultado, de 35 a 45 años aproximadamente y sin bello facial.

La sospechosa es de tez blanca, estatura baja, contextura gruesa, con el busto y el abdomen abultado, cabello oscuro corto por los hombros y con flequillo, de 45 a 55 años aproximadamente.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.