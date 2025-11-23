Niña de 12 años sobrevive de milagro tras quedar prensada por dos vehículos

Una pequeña niña fue víctima de un horrible accidente de tránsito la noche de este sábado, pues tras ser atropellada quedó prensada entre dos vehículos.

Gracias a la rápida acción de varias personas que vieron lo sucedido, la niña, de tan solo 12 años, fue rescatada con vida, pero resultó herida de gravedad en el incidente.

LEA MÁS: Guía turístico murió haciendo lo que más le gusta y su hermana encontró la forma de mantener vivo su recuerdo

Gracias a la rápida acción de varias personas que vieron lo sucedido, la niña, de tan solo 12 años, fue rescatada con vida, pero resultó herida de gravedad en el incidente.

De acuerdo con el informe brindado por la Cruz Roja, el accidente ocurrió a eso de las 6:40 p.m., de este sábado en Pavas, San José, desde donde el comité que atiende esa zona fue alertado sobre un atropello.

La niña fue trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niño. Foto Archivo. (Cruz Roja)

LEA MÁS: Mineros trataron de atacar a policías con cuchillos y enfrentamiento tuvo un sangriento desenlace

“Se atiende el atropello de una menor de edad por vehículo liviano. Se trata de una niña de 12 años, politraumatizada (múltiples heridas), que se mantuvo prensada por dos vehículos y que fue liberada por interesados”, detalló la Benemérita.

Tras ser atendida por el personal paramédico, la niña fue trasladada en una condición crítica al Hospital Nacional de Niños.

LEA MÁS: “Solo quería celebrar su cumpleaños con su familia”: el femicidio que rompió el sueño de Belkis Molina

De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial de las circunstancias que mediaron en el trágico accidente.