Supuesto violador trató de esconderse de policías de una forma insólita

En su afán de esconderse de las autoridades, un supuesto violador trató de ocultarse de unos policías de la Fuerza Pública de una forma insólita, pero al final no le sirvió de nada.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que se trata de un sujeto apellidado Aguilera, quien trató de esconderse entre unos sacos que eran transportados por un camión en Puerto Viejo de Sarapiquí.

LEA MÁS: Bomberos: investigación del incendio en bodegas Las Brisas será lenta por magnitud y destrucción total

“La Fuerza Pública de Sarapiquí aprehendió en Puerto Viejo a un hombre de apellido Aguilera, quien se mantenía oculto dentro de un camión cargado con sacos de silo durante un control de carretera.

“Al verificar su identidad, los oficiales confirmaron que el sospechoso contaba con orden de captura por los delitos de abuso sexual contra menor, agresión con arma y violación”, informó Seguridad.

Tras el fallido intento, Aguilera fue puesto a las órdenes de las respectivas autoridades para que le haga frente a los procesos pendientes.

LEA MÁS: Detienen a joven de 21 años que le habría disparado a conductor en medio de discusión en carretera

Aguilera también era buscado como sospechoso de abuso sexual en perjuicio de un menor de edad. (MSP/Aguilera también era buscado como sospechoso de abuso sexual en perjuicio de un menor de edad.)

Bajonazo de motociclista

La Fuerza Pública también logró capturar a un sujeto sospechoso de participar en el robo de una motocicleta en Pococí mediante el método del bajonazo.

“La víctima reportó haber sido interceptada por cuatro sujetos armados, quienes lo golpearon y le sustrajeron su motocicleta. El ofendido indicó que logró reconocer, únicamente, a uno de los agresores, ya que los demás portaban pasamontañas”, detalló Seguridad.

LEA MÁS: Detienen a joven de 21 años que le habría disparado a conductor en medio de discusión en carretera

Un hombre de apellido Álvarez fue detenido como sospechoso del delito de robo agravado.

La motocicleta recuperada fue trasladada a los patios de la Fuerza Pública, mientras que la Fiscalía citará al afectado para realizar la entrega formal al dueño registral.