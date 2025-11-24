Bomberos: investigación del incendio en bodegas Las Brisas será lenta por magnitud y destrucción total

El incendio ocurrido en las bodegas que se quemaron el domingo en Desamparados amerita una investigación profunda para determinar las causas.

“La investigación de este tipo de incendios es muy lenta, por la magnitud y porque el fuego, prácticamente, destruye todo. Hay que ir levantando indicio por indicio. Considero que podría tomar un par de meses llegar a un informe preliminar”, explicó este lunes Mauricio Montero, jefe de Batallón del Cuerpo de Bomberos.

Incendio en bodegas en Desamparados (bomberos/cortesía)

Las llamas consumieron varias bodegas del condominio industrial Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados.

El fuego, que ya suma más de 24 horas activo, ha provocado daños masivos en la infraestructura del complejo.

“Encontramos un total aproximado de 25 mil metros cuadrados de estructura, inicialmente, con unos 10 mil metros cuadrados afectados. Las llamas ya han afectado aproximadamente, 17 mil metros cuadrados de infraestructura. Iniciamos labores para que el fuego no se propagara hacia otras bodegas”, detalló.

Materiales inflamables

El jefe de Batallón señaló que uno de los principales retos ha sido la presencia de productos altamente inflamables, almacenados en varias naves industriales.

El Departamento de Ingeniería de Bomberos se encuentra en el sitio desde el domingo por la tarde y volvió a primera hora este lunes para avanzar en la inspección técnica. Sin embargo, por el nivel de destrucción, el proceso será largo.

Los carros se quemaron completos. Fotos: Bomberos (Alonso Te/Foto: La Nación)

El incendio en unas bodegas de San Rafael Arriba de Desamparados consumió más de 17.000 metros cuadrados, según estimó el Cuerpo de Bomberos. (Alonso Te/Foto: La Nación)

“Prácticamente, hay que revisar los escombros uno por uno. La magnitud del daño hace que este tipo de investigaciones tome semanas o incluso meses”, insistió Montero.

El bombero Leonardo Castro, quien trabajó durante toda la madrugada en el gigantesco incendio que afectó la zona franca, detalló las dificultades encontradas.

“Era muy complicado porque había mucho aceite y varios de los estañones que estaban aquí podían poner en peligro al personal. Gracias a Dios, como a la una de la mañana pudimos controlar, prácticamente, el área donde estaban esos estañones”, explicó Castro, al detallar que lograron atacarlos desde una plataforma que permitía dirigir chorros de agua de forma segura.

El incendio, que se inició a las 11:20 de la mañana del domingo. En su interior había aceites, plásticos, hule y otros materiales altamente combustibles, lo que generó un fuego de gran intensidad.

Castro indicó que, hasta el momento, no se reportan vecinos afectados por el humo, aunque sí se mantiene el llamado de precaución para quienes viven en los alrededores.

El incendio en unas bodegas de San Rafael Arriba de Desamparados, es el tercero más grande de los últimos 20 años. (Alonso Teno/Foto: La Nación)

Horas de trabajo y maquinaria especial

Para enfrentar el siniestro, los bomberos requirieron maquinaria pesada, como vagonetas, dragas y backhoes, que comenzaron a ingresar al sitio en horas de la mañana para la remoción del material caliente.

“No tenemos un tiempo estimado para finalizar. Cuando avancen estas labores podremos dar una hora más clara”, señaló el funcionario.

La lluvia que cayó durante la noche no complicó la operación; más bien fue un aliado para los bomberos.

“La lluvia no nos afectó. Más bien nos refrescaba a nosotros”, dijo Castro, quien confirmó que la estructura estaba demasiado inestable como para permitir el ingreso de personal, por lo que trabajaron toda la noche desde plataformas aéreas.

Las pérdidas fueron millonarias. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

El bombero también destacó que nunca faltó el suministro de agua. La operación utilizó el sistema privado de la zona franca, además de cuatro cisternas y tres tanqueros que se movían constantemente entre hidrantes cercanos.

“Es un movimiento continuo: entran, salen, acarrean agua... así hemos trabajado durante horas”, comentó.

Sobre la bodega de la Caja Costarricense de Seguro Social afectada por el incendio, Castro confirmó que aún no han podido coordinar directamente con el personal institucional. Sin embargo, la CCSS activó un plan de contingencia para evaluar daños y asegurar que no haya desabastecimiento de medicamentos para los asegurados.

Un incendio histórico

El director de Bomberos, Luis Salas, indicó el domingo que este siniestro es el tercer incendio más grande de los últimos 20 años y el mayor del 2025.

En el complejo industrial había bienes de alto valor, entre ellos más de 30 millones de latas de cerveza y cerca de 1.000 vehículos, que lograron ser protegidos en gran parte gracias a la intervención de los equipos de emergencia.

El Grupo Q que sufrió millonarios daños, indicó en un comunicado de prensa: “Por respeto a los procesos técnicos y a las investigaciones oficiales, no se ampliarán detalles en este momento. Grupo Q agradece al Benemérito Cuerpo de Bomberos, así como a todas las autoridades costarricenses por su acompañamiento y pronto actuar en esta situación”.