Sospechoso de robar carro escogió el peor lugar de todos para estacionarse

Un hombre sospechoso de robarse un carro escogió el peor lugar de todos para estacionar dicho vehículo, pues, prácticamente, se puso en bandeja de plata para que la Policía lo detuviera.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que se trató de un hombre apellidado Mena, quien fue sorprendido cuando se encontraba estacionado frente a los Tribunales de Justicia de San Carlos.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, luego de que la Fuerza Pública fue alertada sobre el robo de un vehículo en el sector de Boca Arenal, en San Carlos.

El sujeto escogió el peor lugar de todos para estacionar el carro robado. Foto MSP. (MSP/El sujeto escogió el peor lugar de todos para estacionar el carro robado. Foto MSP.)

“A las 10 de la mañana, los oficiales ubicaron un vehículo cuyas características coincidían plenamente con las reportadas, estacionado frente a los Tribunales de Justicia de San Carlos. En el sitio observaron a un sujeto con actitud sospechosa junto al carro.

“Al intentar abordarlo, el individuo emprendió la huida; sin embargo, los oficiales iniciaron una persecución manteniéndolo en todo momento dentro de su rango visual. Al llegar al complejo deportivo, los policías aprehendieron al sospechoso”, detalló Seguridad.

Finalmente, el vehículo fue asegurado y su verdadero dueño se presentó ante la Fiscalía de San Carlos para formalizar la denuncia correspondiente.