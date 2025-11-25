Bebé de 2 años murió a causa de pugna que alias Shaggy mantuvo con poderoso líder narco

Un bebé de 2 años fue una víctima inocente de la pugna narco que se dio entre un hombre apellidado Quesada, alias “Shaggy”, y otro supuesto líder narco apellidado García, conocido como “Sobrino”.

Ese pequeño niño, que falleció tras recibir varios disparos, era hijo de Quesada y su muerte provocó una escalada de violencia de la banda narco que supuestamente era liderada por su padre.

Así lo contó Michael Soto, director interino del OIJ, durante el operativo realizado este martes para desmantelar la banda de Shaggy, quien tomó el lugar de Manzanita en León XIII, en Tibás.

“Este grupo es vinculado con 22 homicidios, por una pugna principalmente con otro grupo rival de alias Sobrino asentado en el norte de la capital.

Cuatro sujetos habrían atacado el automóvil donde viajaban seis personas. Foto cortesía Diario 5 Atenas.

“Incluso es importante decir que en esa pugna, al cabecilla de este grupo le mataron a su hijo de 2 años en un atentado”, dijo Soto.

Ese trágico hecho ocurrió la noche del 13 de febrero del 2022, cuando Shaggy viajaba junto a su familia en un vehículo tipo pick up por la ruta 27, específicamente por Atenas, momento en el que fueron atacados a balazos.

El bebé falleció a consecuencia del ataque armado, mientras que Shaggy resultó herido y fue llevado a un centro médico.

Hermano también fue asesinado

Esa no fue la única pérdida que sufrió Quesada en sus disputas con otros grupos rivales, pues también sufrió la muerte de su hermano, Maikel Camacho Meléndez, alias Mongo, de 25 años.

El OIJ realizó más de 30 allanamientos para desmantelar la banda de Shaggy. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El crimen ocurrió la madrugada del 3 de diciembre del 2022, dentro de una finca en Turrubares, donde supuestamente se realizaba una fiesta con varias personas.

De acuerdo con las autoridades, a ese sitio habrían llegado varios sujetos que desataron una balacera, con la que acabaron con la vida de Mongo.

En ese violento hecho también perdieron la vida Luis Alpízar Solano, de 29 años, y Jason Moya Martínez, de 22; y una mujer identificada como Stephanie Valverde Aguilar, de 32 años.

En cuanto al operativo realizado este martes para desmantelar la banda de Shaggy, el OIJ informó que el objetivo es detener a 16 personas, de las cuales 8 ya han caído en manos de las autoridades.