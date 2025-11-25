Aterradora balacera a plena luz del día deja muerte y temor entre vecinos

La mañana de este martes inició de forma muy violenta para varios vecinos de Hatillo, todo por culpa de una balacera que dejó como saldo una persona fallecida.

El hecho fue dado a conocer por la Cruz Roja, la cual indicó que la situación ocurrió en el sector de María Reina, en Hatillo.

LEA MÁS: Esta la prueba que podría revelar qué sucedió con Karla, muchacha que desapareció tras ir a la pulpería

“Al llegar al sitio, nuestro personal abordó a un hombre adulto con múltiples impactos de bala, quien no presentaba signos vitales”, informó la Benemérita.

Se habla de que el hombre fue atacado con un arma de grueso calibre. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Esta la prueba que podría revelar qué sucedió con Karla, muchacha que desapareció tras ir a la pulpería

De forma preliminar, se habla de que el ahora fallecido, cuya identidad no se ha dado a conocer, habría sido atacado con un arma de grueso calibre.

La Cruz Roja indicó que mientras atendían esta situación y coordinaban con la Fuerza Pública, recibieron información sobre otra persona herida por arma de fuego en el sector de 25 de Julio.

LEA MÁS: OIJ detiene a alias Shaggy, hombre que se adueñó del grupo de Manzanita a punta de fuego y sangre

“Nuestro personal se está desplazando hacia ese punto”, indicó Cruz Roja.