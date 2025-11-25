OIJ detiene a alias Shaggy, hombre que se adueñó del grupo de Manzanita a punta de fuego y sangre

Un hombre apellidado Quesada Meléndez, alias “Shaggy”, se adueñó de la estructura de un líder narco conocido como Manzanita, quien fue su jefe, a punta de fuego y sangre.

Así lo explicó Michael Soto, director interino del OIJ, quien señaló que alias Shaggy acabó con la vida de otros miembros de la misma organización criminal para poder escalar a la cima.

Sin embargo, su reinado terminó la mañana de este martes, pues la Policía Judicial realizó 30 allanamientos para desarticular a la banda criminal dirigida por Meléndez.

Los principales allanamientos se realizaron en León XIII. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Posterior a la detención de alias Manzanita, y ya para el año 2021, los agentes judiciales de OECDO, iniciaron la investigación que dio origen a los allanamientos que se desarrollan esta mañana, pues al parecer otro sujeto tomó posesión del territorio que era liderado por el sujeto alias Manzanita”, informó el OIJ.

Por medio de la investigación, los agentes judiciales lograron vincular al grupo de Shaggy con al menos cuatro homicidios, en los que ellos figuran como sospechosos y dos más en los que figuran como víctimas, al parecer por la lucha de territorios para la venta droga.

La banda poseía vehículos de alta gama. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Adicionalmente, a esta agrupación se le relaciona con casos de robo agravado e incluso con la desaparición de una femenina ocurrida en el sector de Cinco Esquinas de Tibás, en el mes de diciembre del año 2022″.

Aparentemente, esta agrupación también se dedicaba a la legitimación de capitales de dinero que al parecer provenía del tráfico de drogas y el cual presuntamente legitimaban por medio de comercios como mini supermercados, ventas de lotería, una empresa de fumigación, así como compra y venta de vehículos de alta gama.

Hasta el momento, el OIJ ha detenido a 9 personas, entre las que se encuentra alias Shaggy.